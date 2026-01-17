為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    諷藍白狂洗「投資5000億」 林智群一比喻酸爆：數學不會就是不會

    2026/01/17 09:45 即時新聞／綜合報導
    台美關稅談判敲定，台灣爭取到對等關稅調降至15%且不疊加，國內各產業一片叫好，但與此同時藍白卻跳腳稱協議掏空台灣，狂洗「5000億美元，相當台幣16兆元，是我國6年的總預算」。圖為藍委牛煦庭、吳宗憲。（資料照）

    台美關稅談判敲定，台灣爭取到對等關稅調降至15%且不疊加，國內各產業一片叫好，但與此同時藍白卻跳腳稱協議掏空台灣，狂洗「5000億美元，相當台幣16兆元，是我國6年的總預算」。圖為藍委牛煦庭、吳宗憲。（資料照）

    台美關稅談判敲定，台灣爭取到對等關稅調降至15%且不疊加，以及「232條款」最優惠待遇等，國內各產業一片叫好，但與此同時藍白卻跳腳稱協議掏空台灣，狂洗「5000億美元，相當台幣16兆元，是我國6年的總預算」，對此律師林智群發文諷刺，協議帶動台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元，「原來柯文哲買5000萬元的房子，找老婆做擔保，他買房子的金額就變成1億元啊？」

    林智群在臉書發文指出，關稅談判成功，產業都很開心，只有中國政府跟藍白不開心，說台積電投資美國，是掏空台灣。林智群直言「台積電股票今天漲50元欸，股東都沒靠邀了，你們這些政客在靠北什麼？」

    針對台美關稅談判達成共識，將透過台灣模式，帶動台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元。林智群也指出，這項消息傳出後，一堆藍白草、人頭帳號開始洗「台灣要投資美國5000億美元」。

    對此林智群也酸，「原來柯文哲買5000萬元的房子，找老婆做擔保，他買房子的金額就變成1億元啊？」、「小草這個智商，難怪支持民眾黨，民眾黨連帳都做得亂七八糟，數學不會就是不會」。

