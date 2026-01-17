黃國昌訪美接連被AIT打臉 吳靜怡：民眾黨在台美關係臭不可聞

民眾黨主席、立院總召黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌日前快閃訪美稱要談關稅、軍購，返台後的相關發言卻引發外界質疑，有網友更吐槽沒有看到黃國昌與與美方高層官員合影，反觀行政院副院長鄭麗君及政委楊珍妮等談判代表則是在簽署協議後與美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表署葛里爾大使等人一同合照。對此，媒體人吳靜怡表示，美國遞出梯子，黃國昌卻在辭去立委前選擇摔下來！柯文哲把立法院主導權再繼續交給黃國昌，民眾黨就會斷了自己一貫美、中、台的三角關係，現在民眾黨在台美關係裡顯得殘破不堪、臭不可聞！

吳靜怡在臉書PO文表示，黃國昌訪美成功創造出半年來個人聲量瞬間最高峰，但角色挑錯的來演，衰退極快，更讓民眾黨的社會可信度瞬間崩解，從英雄變政壇小丑。黃國昌聲量熱度在訪美回台後的1月14日達到高峰，反映出訪美行程與後續記者會引發的熱議與全台關注；隨後迅速滑坡，證實聲量高峰僅維持短短數日，即因美方不斷澄清與國內批評而急轉直下。

吳靜怡指出，這一波與美方接觸的背景，以結構層次來看，有幾個高度重疊的大議題，「台美關稅談判」需要立法院有態度的推進並支持民主供應鏈的重組，「國防採購特別條例」強化台灣不對稱作戰實力，這兩個國際關注焦點在本週正進入高度敏感的決策期，在野政治光譜中，黃國昌被視為一個需要被直接溝通與理解的變數，美國遞出的不是政治加冕，而是一個用來判斷你是否足夠成熟、是否可預測的爬上梯子，黃國昌其實訪美時，站在一個難得的升級門檻上，但一回國卻選擇帶著民眾黨往下掉。

吳靜怡續指，黃國昌將美方安排的溝通，刻意轉化為對國內執政黨的權威式攻擊工具，於是放大台灣政治對立、消耗對美信用，用聲量對抗不安，錯失從在野批判者的角色轉向促進國家安全共識的政治家，讓自己從階梯摔下來，「黃國昌訪美」、「國防特別預算」與「AIT澄清」在高峰期佔比高達3成以上，凸顯事件焦點迅速從國際合作轉向國內爭議。

吳靜怡直言，黃國昌在辭去立委之前，沒有完成角色轉換，也沒有把這週訪美聲量高峰換成長期政治信用；聲量可以瞬間給你，但角色升級，只留給準備好的人，柯文哲把立法院主導權再繼續交給黃國昌，民眾黨就會斷了自己一貫美、中、台的三角關係，現在民眾黨在台美關係裡顯得殘破不堪、臭不可聞！

