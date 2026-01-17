為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文嗆台美關稅談判「國難當頭」 吳思瑤轟：見不得台灣好？

    2026/01/17 09:30 記者陳政宇／台北報導
    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

    台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加；國民黨主席鄭麗文則表達「非常痛心」，指出台灣的根基與國力已被搬空，國難當頭，民進黨卻還在慶祝。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤反批，談判大成功，鄭麗文罵「國難當頭」，「見不得台灣好？恭喜自己國家有這麼難嗎？」

    行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的台灣談判團隊，於美東時間15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，已達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN」、「半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇」、「擴大供應鏈投資合作」、「深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

    吳思瑤在社群平台撰文指出，還記得第一時間藍白怎麼唱衰台灣的嗎？如果聽藍白的，才是真正的「國難」：停止一切對美投資，開放中國市場救台灣，罷免川普、對美報復，趙少康更說台美關稅32%絕對不會少。

    吳思瑤表示，台灣大賺美國錢，是美國第六大貿易逆差國，九成獲利來自於半導體製品，而川普要逆轉貿易逆差貫徹「美國優先」，台灣關稅談判先天條件就處於劣勢。

    關於談判成果，吳思瑤列舉，台灣不只過關，還過得漂亮，更取得三個第一、三個唯一。對等關稅15%且不疊加，與日韓歐盟等國家齊平，並列第一；第一個獲得半導體等最優惠待遇國家，也是目前的唯一；全球唯一以「供應鏈合作」為目標的自主投資，「台灣模式」奏效，這個創新模式是世界第一，更是唯一。

    「台美強強聯手，一起發大財賺大錢！」吳思瑤說，魚幫水，水幫魚。台美高科技領域進行雙向、互惠、擴大投資，確立台美合作的半導體供應鏈夥伴關係。這更代表總統賴清德具遠見、超前部署的「全球半導體民主供應鏈」，就是正確的方向，五大信賴產業就是台灣「新護國群山」。

