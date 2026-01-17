陳玉珍自認福建人非台灣人！ 顏擇雅：拿掉台灣地區民意代表就是nobody

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

國民黨立委陳玉珍強調自己是福建人，並直言「我本來就不是台灣人，我早說過一百遍我不是台灣人」。對此，作家顏擇雅表示，請問陳玉珍，她如果不是來自中共眼中的「台灣地區」，中共為什麼要對她好？ 三番兩次招待她？ 拿掉「台灣地區民意代表」這頭銜，別說在中國了，連在她最認同的福建她都是nobody。

顏擇雅在臉書PO文表示，陳玉珍向美國人說她不是台灣人。面對台媒，她也說：「我說過100遍我不是台灣人。」現問題是為什麼她名字每次出現在中國官媒，還有國台辦新聞稿，頭銜就一定是「台灣地區民意代表」？她怎麼不澄清？證據連結貼留言版。

顏擇雅說，請問陳玉珍，她如果不是來自中共眼中的「台灣地區」，中共為什麼要對她好？ 三番兩次招待她？拿掉「台灣地區民意代表」這頭銜，別說在中國了，連在她最認同的福建，她都是nobody，又，既然金門是中共定義的「台灣地區」，她為何認定金門不會是中共軍事行動的目標？ 如果北京目的只是要讓賴清德難看，讓華府為難，讓中國人民振奮，金門不是最容易的目標嗎？可雪古寧頭之恥，不是嗎？

顏擇雅指出，別忘了中共不打沒把握的仗。台灣本島在未來20年可能都不符合這條件。至於金門，別說今天了，根本應該說6年前陳玉珍當選立委開始就相當符合條件了。有陳玉珍在那邊催眠金門鄉親，我們完全可以想像共軍兵不血刃拿下金門，屆時我們在台灣本島這邊會怎麼說呢？喔，至少我，會呼籲北京尊重金門人的選擇，呼籲北京應該在金門舉行公投，就像普丁2014年給克里米亞辦的那場歸屬公投。不管結果如何，我都會呼籲台灣人要尊重投票結果。

顏擇雅續指，事實上，我們有理由認定北京遲遲不出兵金門，就是為了不想舉行這場公投。已經有了克里米亞的前例，金門怎能不辦公投呢？ 如果金門人可以公投，北京要拿什麼理由阻擋台灣這邊辦統獨公投？ 如果台灣人可以公投，那西藏人、香港人、上海人可不可以？

顏擇雅直言，明明共軍可以輕易拿下金門，卻無法拿，這是為何中共要三番兩次邀請陳玉珍過去，並稱呼她「台灣地區民意代表」。與其說是統戰，不如說是大家一起吃統戰飯，要不然，難道中共地理那麼爛，不知金門自古以來不屬於台灣嗎？

