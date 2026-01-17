為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台美關稅15％藍白跳腳 王定宇：因為他們都是中國人

    2026/01/17 09:32 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委王定宇。（資料照）

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    美台關稅達成最終協議，國民黨昨召開「黑箱作業換來產業掏空，好一個『台灣模式』？」記者會。對此，民進黨立委王定宇表示，台美貿易談判成果，台灣談成全球最優惠成果，國民黨都在跳腳，都覺得台灣談成15%好可憐，卻認為中國47%好棒棒，他們都在邏輯壞死中。

    國民黨主席鄭麗文昨日針對美台關稅談判結果表示「非常痛心」，她強調，攸關台灣未來的發展、過去幾十年的根基與國力，都已被搬空，「殺雞取卵，豈是長久之道」，國難當頭，民進黨卻還在慶祝、還在做認知作戰，才是台灣真正面臨最重要的威脅。

    王定宇在臉書PO文表示，跟台灣絕大多數人民不一樣，對台美關稅談判結果跳腳的都是中國人，台美貿易談判成果，台灣談成全球最優惠成果，他們都在跳腳，都覺得台灣談成15%好可憐，卻認為中國47%好棒棒，他們都在邏輯壞死中。

    王定宇直言，都把台灣民間直接投資2500億，錯把投資當成送錢給美國，也都把信用擔保願意投資美國的額度上限，當成要拿出來的錢（如同放貸保證人擔保百萬，不用拿出百萬，是否擔保還要看聯合徵信才能過關），他們的數學都不好。

