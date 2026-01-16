台中南區「欣欣向榮」座談會 何欣純：財政許可將普發現金

民進黨台中市長參選人何欣純在南區「欣欣向榮」座談會中允諾，未來若當市長，若財政許可將普發現金。（台中市議員陳雅惠提供）

民進黨台中市長參選人、立委何欣純今晚在台中市南區「欣欣向榮．傾聽市民心聲」座談會中表示，台中市政要「好的延續、不好的改進」，未來若當選市長，在財政許可、議會支持下，將普發現金，把福利做到市民真正有感。

座談會16日晚間7點在南區城隍廟前廣場舉辦，何欣純跟在地民眾面對面交流，承諾長輩照顧不打折，包括老人健保補助「不砍、會加不會減」，減輕家庭負擔；也直指敬老愛心卡搭乘計程車每趟補助上限僅85元、限制多不方便，主張放寬額度與共乘加碼，讓長輩就醫、採買更便利。

她強調，目前台中市政府只補助公立國小及國中的營養午餐，未納私立學校學生，她主張應全面免費、不分公私立，並提高午餐標準、強化食材溯源與安全把關。公托名額分配需盤點調整，減少排隊等待；面對居住壓力，應加速社宅與青年安心住宅，並配合中央300億元擴大租金補貼，讓年輕人敢成家、願生養。同時她主張公有地要「收住不亂賣」，優先用來蓋社宅、停車場與公共設施，打造安居樂業的台中。

主辦座談會的市議員陳雅惠指出，健保與社會住宅是市民最有感的基本保障，市府不能只喊建設、卻讓年輕人住不起、長輩醫療負擔加重。議員江肇國說，中央一路協助台中重大建設推進，包含水湳經貿園區土地整備、會展中心、圖書館與轉運規劃等，都是台中發展關鍵，台中市府不該一面享受中央資源、一面抹煞中央支持，應攜手合作，加速捷運等重大建設落實。

議員李天生也提到，台美關稅底定，面對關稅變局，台中產業與勞工更需要有能力的領導者站在第一線爭取，何欣純長年在立法院為地方打拚、拚建設也顧民生，是最懂產業需求、能為台中向中央爭取資源的人選。

議員周永鴻說，藍白推動國會擴權遭判違憲，更提醒大家守住民主法治，關心政治、監督政府，才能保障自由與安全，也呼籲大家支持何欣純。

