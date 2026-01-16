為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台美關稅達陣！中國崩潰喊「堅決反對」 外交部斥無權置喙

    2026/01/16 20:36 記者方瑋立／台北報導
    外交部。（資料照）

    外交部。（資料照）

    台美經貿關係取得重大突破，美對台對等關稅稅率15%上限且不疊加，針對中國聲稱「堅決反對」再度發表干預言論，外交部今（16日）重申中華民國台灣是主權獨立國家，中國無權置喙，其霸權心態只是凸顯自己是破壞國際秩序的「麻煩製造者」。

    外交部今天表示，欣見談判團隊順利完成任務，未來將在此堅實基礎上，以及在賴清德總統與行政院的指導下，持續推動「總合外交」核心策略。

    外交部強調，將與相關部會協力，擴大與私部門合作，強化「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的精神，共同打造經貿「台美聯合艦隊」，持續促進台美雙邊全方位經濟科技合作夥伴關係。

    對於中國方面慣性發布貶抑台灣主權及反對台美官方往來的言論，外交部也嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國也從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀。

    外交部強調，台灣與美國進行經貿談判並簽署協議，是主權國家正當權利的行使。中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為；中方的相關言論再次凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者，我國政府對此不予苟同並予以譴責。

