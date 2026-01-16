為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    翁金珠現身！陪外甥女登記爭取彰化縣議員提名 老縣長提建議

    2026/01/16 20:41 記者劉曉欣／彰化報導
    曾任彰化縣長的翁金珠（圖左）陪同外甥女翁慧玟（圖右），到民進黨彰化縣黨部進行第一選區縣議員黨內參選登記。（記者劉曉欣攝）

    民進黨彰化縣議員、鄉鎮長等公職參選登記作業最後一天，曾任縣長的翁金珠，專程陪同外甥女翁慧玟來辦理縣議員第一選區登記。翁金珠強調，「真的不是我叫她選的」，但她也建議黨部第一選區可以開放參選，壯大議會席次。但縣黨部指出，提名席次已經公告，就要遵守。

    翁慧玟表示，她從小就看著阿姨翁金珠參與選舉，也曾在競選總部當過助理，對於選舉或是從政完全並不陌生，只是她在國小畢業後，就到紐西蘭念書，直到17歲因為父親過世，身為獨生女的她，返回台灣上大學，近年來從事兒童美語工作，希望能夠透過參與政治來落實教育理念。

    翁慧玟為政治素人，首次登記民進黨的黨內初選，就要面對彰化縣第一選區（彰化區）登記爆炸的嚴酷考驗，該選區提名5席，目前已有許雅琳、楊子賢、莊陞漢、李成濟要爭取連任，彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明要轉換跑道，在7人登記要搶5席的情況下，協調不成就要進行民調，對於政治新人來說，格外嚴峻。

    翁金珠指出，她從來不鼓勵家族的人繼續從政，翁慧玟是妹妹的小孩，她也是臨時才知道她要登記民進黨參選登記，為此還把姓氏改為母姓。她認為民進黨要壯大議會席次，大可採取開放參選，就不必進行黨內初選。

    不過，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞指出，所有提名辦法與席次都已公告，一切就照公告走，才不會違反規定。

    兒童美語教師翁慧玟為辦理民進黨彰化縣議員參選登記，特別改從母姓，希望能為家鄉服務。（記者劉曉欣攝）

