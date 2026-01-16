竹北市長選戰暗潮洶湧 藍白可能選將這麼說

民眾黨新竹縣議員林碩彥率先表明，已向黨中央表態爭取提名參選竹北市長。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市在市長鄭朝方主政下，未來發展備受矚目，這兩天傳新竹市副市長邱臣遠可能轉戰竹北，除了民眾黨新竹縣議員林碩彥率先表明，已向黨中央表態爭取提名，議員包括無黨籍邱靖雅、國民黨林禹佑、竹北市民代表會主席林啟賢等，都是地方評估可能的選將。

身兼民進黨新竹縣黨部主委的鄭朝方，迄今未公開表達選舉動向，但未來竹北市長，多位現任民代已陸續表態。

林碩彥表示，民眾黨是一個公開、透明的政黨，不論是現任者，或是有意挑戰的人，都會依一定的程序來進行。關於竹北市長人選，原則上將採黨中央統一提名方式產生；兩週前，他已向黨內高層表達參選竹北市長的意願。

林碩彥說，他於2019年帶著竹北市超過4000票加入民眾黨，2022年披掛上陣代表民眾黨參選立委，2024年也持續投入選戰。這幾年來，他扎實經營竹北，「我自己跟著黨、跟著地方一起努力7年多，把竹北選戰打得相當漂亮」。他認為竹北市長人選應在地方先達成共識，再由黨提名，黨中央討論竹北市長人選時，也應重視地方長期累積的努力與民意基礎。

邱靖雅表示，從政已是第3屆議員，這一屆她投入更多心力，親自下場，透過實驗性的方案來進行政策實踐。竹北市在鄭朝方市長的努力下，確實在藝文質感與美學層面上提升，但對鄉親而言，她認為更重要的是生活層面的問題，包括長者的照顧、孩子的教育，以及更多與基層、鄰里、甚至縣轄市之間的合作。這些面向，相信竹北市民都有更多的期待。

「如果未來真的有機會，我一定會全力以赴、努力以對」。邱靖雅說，她相信，過去多年來她對竹北的了解，以及在各個議題的投入，能夠讓她真正理解民眾的需求，並為竹北做出更好的規劃與貢獻。

林禹佑表示，竹北市長選戰「藍白合作」，他個人持樂觀其成的態度。國民黨在新竹縣、在基層經營很久，民眾黨這些年在竹北也經營得相當認真，黨員非常多。藍白可以坐下來好好討論，誰最適合代表參選竹北市長，最終獲得雙贏的局面。

林啟賢則說，他目前以監督竹北市政、聆聽市民聲音為首要工作，後續在新竹縣長人選底定、鄭朝方市長的動向以及「藍白合」發展情況等綜合考量，再審慎評估下一步。

