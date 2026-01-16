民進黨出奇招！「花美男」黃柏瑜登記參選彰化市長 理由是這4個字

彰化縣議員黃柏瑜決定轉換跑道參選彰化市長。（記者劉曉欣攝）

打出「劍橋碩士」從政的民進黨彰化縣議員黃柏瑜，今天（16日）宣布參選彰化市長，也完成黨內登記，也被視為歷屆彰化市長參選人的顏值天花版。黃柏瑜表示，他當了爸爸之後，希望家鄉能夠成為更好的地方讓孩子成長，最重要的是綠營在彰化市經營16年本土政權「不能中斷」，讓他決定轉換跑道參選。

黃柏瑜表示，參選市長原本是想都沒有想過的事，但上星期經過縣長提名人、立委陳素月，還有立委黃秀芳與縣黨部主委楊富鈞的鼓勵與支持下，讓他決定扛下彰化市長的選戰重任。他感謝前任與現任的彰化市長邱建富與林世賢，兩人4屆長達16年所打下的基礎，希望能夠為綠營延續彰化市的版圖。

黃柏瑜指出，他認為彰化市最迫切的就是要進行交通規劃，調整交通動線，以去年的台灣設計展為例，可以吸引人潮來，但卻無法留住人，這代表彰化需要改變，他也準備好了。今天下午在綠營同選區縣議員李成濟、莊陞漢、楊子賢與許雅琳的陪同與支持下，完成黨內登記。

黃柏瑜今年31歲，父親、母親與妻子都是牙醫，他在念完國小就到國外念書，先後在新加坡、紐西蘭完成中學，再到美國念大學，接著再到英國劍橋大學攻讀歷史學碩士。他在國外繞了一大圈，最後決定回到自己的家鄉，進入市公所服務做起，4年前首度挑戰縣議員就順利當選，如今轉換跑道參選彰化市長，也被政壇視為綠營出奇招，而最大對手將是佈局多年的彰化市代會主席陳文賓。

彰化縣議員黃柏瑜（圖右三）確定參選彰化市長，而同黨同選區縣議員李成濟（圖左一）、許雅琳（圖左二）、楊子賢（圖右二）與莊陞漢（圖右三）到場力挺。（記者劉曉欣攝）

