    申領中國邊境旅遊護照 9年3人喪失台灣身分

    2026/01/16 19:22 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會今日嚴正警告，台灣民眾赴俄羅斯旅遊，申辦中國一次性邊境旅遊護照，最後台灣戶籍遭註銷相關案例2017年就出現，迄今有3人被取消台灣戶籍。發言人梁文傑表示，如果旅行社再有代辦中國一次性護照狀況，將對旅行社祭出最嚴厲懲罰。（記者陳鈺馥攝）

    有台灣民眾赴俄羅斯旅遊，申辦中國一次性邊境旅遊護照，最後台灣戶籍遭註銷。據官方統計，2017年以來9年內，已有3人因此被取消台灣身分。陸委會今日嚴正警告，相關案例2017年就開始出現，迄今有3人被取消台灣戶籍。如果旅行社再有代辦中國一次性護照狀況，將對旅行社祭出最嚴厲的懲罰。

    陸委會發言人梁文傑表示，去年6月有出現案例，最早是2017年出現第一例，我方法律明定，不能夠同時擁有中華民國和中華人民共和國的身分，也就是你不能夠拿兩邊的身分證或護照。

    梁文傑指出，我們希望是處罰旅行社，因為發現類似這樣的事都是旅行社代辦，若再有類似情況，會對旅行社祭出最嚴厲的懲罰。個人的話，就必須忍受身分轉換的不便，要再次提醒民眾，類似事情不要做，就算是一次性護照，如果你辦了被查到，就必須忍受這樣的不便。

    梁文傑說，台灣人要辦俄羅斯的旅行簽證，並沒有說辦不了，「其實只是價錢的差別」，所以不要貪小便宜；至於對旅行社最嚴厲懲罰，他強調，根據「發展觀光條例」，如果傷害國家利益等，當然有罰款，「最嚴重可以停牌」，奉勸台灣各旅行社，不要再做這種事。

