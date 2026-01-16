藍委稱5千億美金全是納稅錢! 杜承哲約戰「若能證明我1千萬台幣送給你」

杜承哲醫師向牛煦庭、吳宗憲約戰。（記者廖振輝攝）

台美關稅談判達成協議，關稅降為15％且不疊加MFN，而國民黨立委牛煦庭、吳宗憲今天開記者會稱「台灣將對美國投資5000億美元，相當台幣16兆元，是我國6年的總預算」，館長陳之漢也說是「16兆台幣加上40%技術銷量送給美國」，對此，杜承哲醫師在臉書約戰，只要吳宗憲、牛煦庭、陳之漢或其他任何人，可以證明「5000億美金全是納稅錢支出」，「我今天台股這一個帳戶內將近1000萬台幣全部賣出，送給你們隨便運用」。

杜承哲在臉書發文表示，牛煦庭、吳宗憲在記者會瞎扯「台灣將對美國投資5000億美元，相當台幣16兆元，是我國6年的總預算」、館長陳之漢唬爛「16兆台幣加上40%技術銷量送給美國」，他稱「我懶得闢謠了，直球對決：2500億『信保』你看不懂，我先不要欺負你，那個部分政府實際要動用的準備金約為1％-3％，另外一筆2500億，就是『企業實質投資規劃』，『無涉政府資金』。我有影片可以證明，美國商務部長親口證實，2500億美金是『企業直接投資』，不是納稅人的錢」。

杜承哲也發起約戰，只要吳宗憲、牛煦庭、陳之漢或其他任何人，可以證明5000億美金全是納稅錢支出，「我今天台股這一個帳戶內將近1000萬台幣全部賣出，送給你們隨便運用，捐款或怎樣都可以；如果你『無法證明全部是納稅錢』，就是你們輸，我只要你出50萬台幣捐偏鄉學校就好」。大酸，「怎麼樣，1000萬vs.50萬。我讓你們20倍，很賺吧？」

他怒批，「你們如果支支吾吾，顧左右而言他，那就是不敢接。但凡猶豫一秒鐘，都是對這一千萬的不尊重」。也表示，「如果你不是以上這三位，但你有十足把握打臉我，非常歡迎提供證據，你就不用在那邊鼓譟幫腔，嗆我『你是什麼咖小』了，因為無論我大咖小咖，一千萬都是真錢」。「你能戰贏我，你什麼咖我都歡迎；你不敢接，那你就當場輸了，吵屁吵？」

他說，如果吳宗憲、牛煦庭、陳之漢親口承認「阿沒有啦！5000億或16兆什麼的，本來就沒有全部都政府支出」，「那我就算你投降，接受你的更正」。並強調，「我純粹是看不下去，明明事實並非如此，但有些人負有網紅流量或立委職責，仍然執意說謊，欺騙社會大眾，長期破壞台灣社會的信任，這是最糟糕的示範，歪風必須被遏止」。

貼文曝光後，反紫光奇遊團成員許美華也留言「聲援參戰！我也跟杜醫師一千萬！」，其他網友也紛紛表示，「這個報酬率也太驚人了吧」、「一群俗辣，他們的膽還沒長到那麼大顆啦」、「笑他們不敢」、「雖然說跟藍白草認真就輸了，但真心佩服你的膽識跟愛國心」、「被醫生耽誤的股神」、「支持醫師闢謠，藍白在銀行面前說信保，真的笑死了，這麼不懂信保」、「這些人不是笨，是壞」。

