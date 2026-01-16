劉和然釋出新書前導影片 喊出「我的路，我會繼續堅持」

新北市副市長劉和然規劃發表新書，回顧個人成長歷程、在新北服務近40年的生命故事，書名、出版日期尚未定案，今（16）日先釋出新書前導影片。（翻攝劉和然臉書）

有意爭取新北市長選舉提名的國民黨籍新北副市長劉和然持續耕耘地方支持度，並規劃發表新書，回顧個人成長歷程、在新北服務近40年的生命故事，書名、出版日期尚未定案，今（16）日先釋出新書前導影片。影片內提及關聖帝君信仰，影片最後，劉和然喊道，「我是劉和然，我的路，我會繼續堅持」，是否意在加強與新北市長侯友宜的連結、表達將對黨內提名爭取到底，引發聯想。

影片在劉和然老家彰化縣竹塘鄉拍攝，描述劉和然童年受資深教職父親的影響、信仰中心「闡揚宮」對其品德的培育，以及小學同學描述劉和然認真、踏實、願意為別人多做的特性。

影片中，劉和然在竹塘經營雜貨店的小學同學分享，劉和然是認真向學的學生，認真、踏實、願意為別人多做一點，也受到身為老師的父親深厚影響。影片穿插劉和然在新北的人生歷程，影片中提及，劉和然20多歲來到新北，從教育現場、基層行政做起，走進市府體系，至今在新北市服務將近40年，承擔治理責任的同時，也見證城市成長、參與城市轉變。

劉和然團隊指出，劉父曾任教職，並擔任過國小主任，長年在教育現場付出，對孩子、對社會的責任感，也影響劉和然日後投身公共服務的選擇；闡揚宮則是當地祀奉關聖帝君的信仰中心，對劉和然而言，信仰不只是宗教，更是一種做人處事的提醒，為人要正直、重承諾、講義氣。

