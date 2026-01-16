國防部擔心被插單！小草藥師酸是「推銷話術」 林智群秒打臉

國防部副部長徐斯儉。（資料照）

1.25兆國防特別預算持續卡關，國防部指出，現在時間緊迫，若晚一日簽約，恐被其他國家插單，而一旦別的國家單子插進去之後，可能就要多等幾年。然而，挺柯文哲藥師林士峰卻在臉書發文表示，「晚一天就買不到，這不是推銷員常用的話術嗎？」對此，律師林智群狠批這是「不尊重專業還大放厥詞」。他表示：「全世界軍火都是賣方市場，買方都要排隊。」

林士峰昨日在臉書發文表示，「晚一天就買不到了，這不是推銷員常用的話術嗎？」他認為，要買什麼，應該要把清單說清楚，而不是像空白授權一樣，而且過去說好要交還沒交的品項。

林智群對此表示，該文章充分顯示出民眾黨支持者的素質，就是對自己不懂的事情，不尊重專業就算了，還大放厥詞。「什麼樣的支持者，選出什麼樣的政黨。」他表示，烏俄戰爭後，美國政府決定擴大武器庫存，「全世界軍火都是賣方市場，買方都要排隊，藥師連這一點經濟學概念都沒有，也來大放厥詞？」

針對民眾黨質疑，1.25兆只有3000多億元是對外軍購，國防部副部長徐斯儉解釋，還有4案還沒有通知國會。「問題是現在還沒有付委，我們沒有機會說明。」他坦言現在時間緊迫，若晚一日簽約，恐被其他國家插單；國防部戰略規劃司長黃文啓則指出，晚簽約若被其他國家插單，可能多等的不是1個月2個月，而是幾年。

