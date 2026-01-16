為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    彰化縣5連霸女議員賴清美 「交棒」兒子壓線登記黨內初選

    2026/01/16 17:41 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣議員賴清美交棒給兒子曾煥燁，曾煥燁也完成黨內初選登記。（賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美交棒給兒子曾煥燁，曾煥燁也完成黨內初選登記。（賴清美提供）

    民進黨彰化縣5連霸女議員賴清美，確定交棒給兒子曾煥燁！在今天（16日）黨內公職參選登記截止之前，完成第3選區（和美區）議員登記作業。賴清美表示，兒子已辭去縣府工作，希望能夠接棒繼續服務鄉親。

    賴清美說，她從年輕就加入民進黨，在1988年520農民事件發生時，原本她也報名參加，但因為她當時已經懷孕，就被人擋下不准她去，結果當天下午就進醫院待產，當她在電視上看到爆發流血衝突，整個人心痛不已，覺得比陣痛還痛，在隔天5月21日凌晨零點07分，就生下了兒子曾煥燁。

    賴清美說，她已經65歲，當選5屆的縣議員，煥燁從小就看著媽媽服務，如今也已38歲，兒子從2008年就入民進黨，也有18年黨齡，她決定交棒給兒子，讓新人做做看，延續她一貫對社會底層的關心與付出，在最需要的地方，送上溫暖。

    賴清美強調，新人從政不易，如果登記人數超過提名人數，就要進行初選，因此，她讓助裡在最後截止之前20分鐘，才送出兒子登記的資料，如今第3選區確定3人登記，也將提名3人，可以不必進行初選關卡。

    曾煥燁今年38歲，屏東科大森林系碩士，曾在公共工程委員會、縣府文化局與新聞處服務，今年辭去縣府工作，擔任賴清美特助，從元旦開始跟著媽媽跑攤，就引起地方話題，認為賴清美有意為交棒兒子進行準備。

    彰化縣議員賴清美帶著兒子曾煥燁進行基層關懷。（賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美帶著兒子曾煥燁進行基層關懷。（賴清美提供）

