台美關稅敲定藍白卻氣噗噗 林志潔批唱衰台灣有錢拿嗎？

陽明交大法律學者林志潔批藍白唱衰台灣有錢拿嗎？（照片取自林志潔臉書）

台美關稅今天敲定15%不疊加，國內各產業一片叫好，尤其是中南部傳產行業，藍白對此卻氣噗噗，陽明交大法律學者林志潔說，台灣政府政務人員在海外為台灣奮鬥，取得關稅15%且不疊加的條件，已是與美國逆差國中的最低稅率。但國內藍白在野黨卻說這是不堪的成果，她認為這根本打擊公務人員士氣，痛批藍白唱衰台灣是有錢拿嗎？

林志潔說，當台積電說樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議；當工總認為原先可能高達32%的對等關稅，先降至20%，最終定案為15%，且不與MFN稅率疊加，已成功消除市場對台灣出口產品，在美國市場面臨結構性不利待遇的疑義；當彰化五金產業發展協會表示，談判成果對產業而言是樂觀的好消息，尤其主要競爭國中國大陸關稅高達40%，台灣只要穩定品質，長期訂單可望逐步回溫、趨於穩定，當國內各產業都欣見台美關稅敲定之時，國內的在野黨，居然說這是個不堪的成果，是喪事喜辦。完全打擊公務人員的士氣，罔顧國際現實的嚴苛。她要問：唱衰台灣是有錢拿嗎？

林志潔也批，作為立法委員，除不依法審查總預算、提出屢屢被判決違憲的法案、拚命阻擋國防經費弱化台灣自我保護的能力外，可不可以幹點正事？我國中小企業和傳產，近年來面臨產能外移和上下游脫節的風險，受到中國產能過剩四處傾銷的挑戰，在國際政治情勢多變與法遵標準提高下，非常需要政府的協助，這才是民意代表們應趕快有所作為的事。

