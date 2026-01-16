為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台美關稅15％中國怒嗆「堅決反對」 陸委會批：無權干涉

    2026/01/16 17:28 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑說，台美關稅雙邊談判結果，中共無權干涉。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑說，台美關稅雙邊談判結果，中共無權干涉。（記者陳鈺馥攝）

    台灣與美國完成關稅談判，對等關稅15％且不疊加，台灣也成為全球第一個取得232條款半導體及衍生品關稅「最優惠待遇」國家，雙方共同簽署MOU。中國外交部今天嗆聲，一貫堅決反對建交國與台灣商簽任何具有主權意涵和官方性質的協議。陸委會發言人梁文傑反批，我方有權利和任何國家做經貿協議，中共無權干涉。

    中國外交部發言人郭嘉昆聲稱，「中方一貫堅決反對建交國與『中國台灣地區』商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定，美方應當切實恪守『一個中國原則』和中美三個聯合公報」。

    此外，根據香港《南華早報》報導，美國商務部週四公布對台貿易談判公告後，中國駐華府大使館透過聲明對此表達「強烈譴責」，要求華府「撤回這項所謂的協議」。

    中國駐美使館發言人劉鵬宇痛批美方「故意推進」與台灣之間的貿易談判，「嚴重違反一個中國原則和三個中美聯合公報」。聲明要求美方「停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，否則所有後果都由美方承擔。

    對此，梁文傑在陸委會記者會回應，台美關稅雙邊談判的結果，就是雙邊互惠的安排，不針對第三方，與兩岸經貿往來沒有關係，我們已經是WTO和APEC等國際經貿組織成員，有權利和任何國家做經貿協議，中共無權干涉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播