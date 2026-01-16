為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍營宜蘭縣長人選2月底前出線 林國漳：努力成為全民縣長

    2026/01/16 17:05 記者游明金／宜蘭報導
    林國漳（右）回應國民黨宜蘭縣長提名，他說，不管「藍藍合」或「藍白合」，他都抱持「尊重」態度，選舉不是為了政黨利益，他會努力成為服務全體縣民的「全民縣長」。（取自林國漳臉書）

    林國漳（右）回應國民黨宜蘭縣長提名，他說，不管「藍藍合」或「藍白合」，他都抱持「尊重」態度，選舉不是為了政黨利益，他會努力成為服務全體縣民的「全民縣長」。（取自林國漳臉書）

    不分區立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德，2人爭取國民黨宜蘭縣長參選提名；經協調，決定在2月底前以內參全民調方式決定出線人選。對此，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳說，不管「藍藍合」或「藍白合」，他都抱持「尊重」態度，選舉不是為了政黨利益，他會努力成為服務全體縣民的「全民縣長」。

    國民黨中央提名協調小組今天下午就宜蘭縣長選舉提名，邀集吳宗憲、張勝德等人進行協調，決定在2月底前以內參全民調的方式決定出線人選，會後吳、張兩人還一起共同接受媒體訪問，形塑團結形象。

    對此，林國漳表示，對於他黨內部的提名機制，一向抱持「尊重」態度，不論是「藍藍合」或「藍白合」，對他而言最核心的任務始終沒有改變，會持續按照既定節奏，深入基層走訪各族群，針對不同縣民的需求，提出最紮實的政見。

    林國漳強調，他始終相信，選舉不是為了政黨利益，而是為了照顧全體縣民，自己會秉持「不分黨派、只問民生」的初衷，努力爭取成為一位服務全體縣民的「全民縣長」。

    另，林國漳再次重提「0-6歲掛號費補助」政見，他指出，對某些人來說，100、200元的掛號費可能是小錢，但對一個育兒家庭而言，孩子生病通常需要多次回診，點點滴滴的支出累積起來，就是實實在在的經濟壓力。

    林國漳說，政見推出後收到的基層反饋非常正面，家長們認為「非常有感」，政治的溫暖就體現在政府願不願意分擔這些小負擔，只要對縣民有益，就會堅持去做。

