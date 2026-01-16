蕭美琴脆上大跳「撒嬌舞」 蔡英文神回「3字」驚呆百萬網友

前總統蔡英文卸任後經常在Threads海巡，與民眾互動。（資料照）

前總統蔡英文卸任後，經常在社群平台Threads與民眾互動，親民作風常掀起網友討論。她昨天（15日）又「海巡」，在副總統蕭美琴最新上傳的「撒嬌舞」影片留下「3個字」，讓百萬網友驚呆直喊，「小英你是退休之後每天在滑脆嗎？」

副總統蕭美琴昨天在Threads貼出她在總統府與參與「百億海外圓夢基金計畫」的青年們見面的影片，蕭美琴對青年們分享了海外經驗，青年們則教她時下最流行的拍照姿勢，還大跳近期颳起旋風的「撒嬌舞」，逗趣影片吸引上百萬人觀看，其中，蔡英文在留言區寫下時下流行用語「留友看」3字，成為另一焦點。

請繼續往下閱讀...

蔡英文的留言按讚數竟比蕭美琴PO的影片多，網友紛紛說，「小英你是退休之後每天在滑脆嗎？」、「誰懂在這篇看到蔡英文留這句的衝擊感」、「留友看總統級的留友看」、「這部影片有趣程度100％，蔡英文總統級留友看搞笑程度1000000000％」、「有時候我很懷疑小英姐姐的年齡是不是謊報，不是在過退休生活了嗎？為什麼用詞還可以比我還要年輕化」、「救命喔哪個國家的前元首像我們家一樣啦！好愛喔愛死了」、「我們都是蔡女士的朋友！」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法