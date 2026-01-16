為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    新北樹林發放總統副總統聯名春聯 蘇巧慧率「小雞」展團結態勢

    2026/01/16 16:40 記者黃子暘／新北報導
    蘇巧慧今（16）日前往樹林區慈恩宮參拜，並發放與總統賴清德、副總統蕭美琴的聯名春聯，與民眾分享新年祝福，更不忘輔選力爭連任的黨籍市議員與擬參選人。（記者黃子暘攝）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（16）日前往樹林區慈恩宮參拜，並發放與總統賴清德、副總統蕭美琴的聯名春聯,與民眾分享新年祝福,更不忘輔選力爭連任的黨籍市議員與擬參選人。（記者黃子暘攝）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（16）日前往樹林區慈恩宮參拜，並發放與總統賴清德、副總統蕭美琴的聯名春聯，與民眾分享新年祝福，更不忘輔選力爭連任的黨籍市議員與擬參選人。蘇巧慧說，總統表示開放印製，她就馬上回應鄉親需求馬上印製，在最支持她的樹林區發放第一批春聯，剛從印刷廠送出來，還「熱騰騰」的，希望大家在新年裡都「七喜春來」。

    蘇巧慧率黨籍市議會民進黨團總召廖宜琨、市議員卓冠廷、彭一書服務處團隊、市議員擬參選人高乃芸、吳昇翰、朱誼臻等人參拜祈求國泰民安，隨後便開始發放春聯，並與支持者合影，在活動開始前，便有大批民眾排隊等待領取新年祝福。

    現場有媒體提問，民眾黨立委暨新北市長擬參選人黃國昌被命理師評為面向沒有「將星相」，蘇巧慧則表示，「大家的面相都是父母天生的啦，所以其實不太能改變，但是後天的努力其實很重要」，她認為要有溫暖、觀念要創新、做事要不怕困難，這些事情比面向更重要。

    話鋒一轉，蘇巧慧馬上展現「母雞」態勢，一一點名在場力拚連任的市議員與參選人，向選民介紹他們的經歷與職務，請求選民支持；她說，很榮幸在打新北市長選舉這場戰役時，可以擔任新北隊的隊長，還有這麼多好夥伴一起努力，民進黨團隊展現的是專業、對鄉親的熱情、對土地的關懷，希望讓台灣從基層開始好，希望選民選賢與能，讓會做事的人一起為國家來做事。

    蘇巧慧今（16）日前往樹林區慈恩宮參拜，並發放與總統賴清德、副總統蕭美琴的聯名春聯，與民眾分享新年祝福，更不忘輔選力爭連任的黨籍市議員與擬參選人。（記者黃子暘攝）

    蘇巧慧今（16）日前往樹林區慈恩宮參拜，並發放與總統賴清德、副總統蕭美琴的聯名春聯，與民眾分享新年祝福，更不忘輔選力爭連任的黨籍市議員與擬參選人。（記者黃子暘攝）

    蘇巧慧今（16）日前往樹林區慈恩宮參拜，並發放與總統賴清德、副總統蕭美琴的聯名春聯，與民眾分享新年祝福，更不忘輔選力爭連任的黨籍市議員與擬參選人。（記者黃子暘攝）

    蘇巧慧今（16）日前往樹林區慈恩宮參拜，並發放與總統賴清德、副總統蕭美琴的聯名春聯，與民眾分享新年祝福，更不忘輔選力爭連任的黨籍市議員與擬參選人。（記者黃子暘攝）

