    政治

    美台關稅結果出爐 蔡英文談內心感觸籲朝野各政黨支持

    2026/01/16 16:46 即時新聞／綜合報導
    美台關稅敲定，前總統蔡英文發文表達對談判團隊與行政體系的感謝。（資料照）

    美台關稅敲定，前總統蔡英文發文表達對談判團隊與行政體系的感謝。（資料照）

    美台關稅經行政院努力今拍板為15％，台灣更是成為美國第一個享半導體232條款最優惠待遇的國家。對此，前總統蔡英文表示，心裡其實很有感觸，也充滿著感謝，尤其是對談判團隊與行政體系，「謝謝你們守住了台灣的立場，讓我們能在高度不確定的國際環境中，持續被國際信任、被世界看見」。

    蔡英文在臉書發文表示，看到台美關稅談判的結果出爐，她的心裡其實很有感觸，也充滿著感謝。「過去，我也曾經參與對外談判，代表台灣和各國代表一輪又一輪地溝通、協商。那是一條漫長的路，需要耐心，也需要在原則與現實之間，做出最困難的判斷。我很清楚，每一個數字、每一個條款的背後，都是產業的期待，也是國家的責任」。

    她特別提到為台灣付出心力的談判團隊與行政體系，「謝謝你們承擔了壓力，也守住了台灣的立場，讓我們能在高度不確定的國際環境中，持續被國際信任、被世界看見」。

    蔡英文說，台美關稅談判的結果，不是終點，而是台灣深化經貿體系、調整產業結構的重要時刻。「對於受到影響的產業與勞工，我相信，政府也會持續傾聽，並提供必要的支持，讓轉型的成本，不落在最弱勢的人身上」。

    最後她也呼籲，「談判從來不是一場掌聲最多的工作，但它決定了一個國家，能不能走得長、走得穩。台灣已經走在這條路上，也會繼續走下去，我也呼籲朝野各政黨能夠支持這份協議」。

