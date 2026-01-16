為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台灣代表團和美方高層合照曝！ 網狠酸黃國昌：至少有到「高樓層」

    2026/01/16 16:43 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌從AIT總部頂樓，遠眺華盛頓紀念碑。（圖由民眾黨提供）

    民眾黨主席黃國昌從AIT總部頂樓，遠眺華盛頓紀念碑。（圖由民眾黨提供）

    台美關稅談判底定，美國商務部今宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。美國商務部長盧特尼克也在社群媒體X發文貼出合照肯定台灣談判團隊。對此，有網友PO出民眾黨主席黃國昌出訪美國時的照片，並狠酸「至少有到高樓層」。

    台灣行政院今上午表示，由行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表格里爾率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

    消息傳回台灣，不少網友以黃國昌近日率團出訪美國的成果作為比較，狠酸：「雖然沒有見到美方高層，但至少有到高樓層。」

    不過，網紅四叉貓還說，他必須糾正這個訊息，AIT華盛頓總部所在Arlington Tower 是19層的商業大樓，黃國昌爬到頂樓拍照頂多就離地100公尺而已。意指「不算高樓層」。

    對此，網友紛紛留言：「見的人不夠高，連樓層也不夠高」、「鄭麗文有站到100多公尺高嗎？」、「100公尺難道不夠高嗎！你自己爬樓梯是有辦法爬那麼高嗎」、「不錯了啦，人生新高度」。

    台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處俞大㵢大使。（圖由讀者提供）

    台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處俞大㵢大使。（圖由讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播