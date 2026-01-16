台灣代表團和美方高層合照曝！ 網狠酸黃國昌：至少有到「高樓層」

民眾黨主席黃國昌從AIT總部頂樓，遠眺華盛頓紀念碑。（圖由民眾黨提供）

台美關稅談判底定，美國商務部今宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。美國商務部長盧特尼克也在社群媒體X發文貼出合照肯定台灣談判團隊。對此，有網友PO出民眾黨主席黃國昌出訪美國時的照片，並狠酸「至少有到高樓層」。

台灣行政院今上午表示，由行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表格里爾率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

請繼續往下閱讀...

消息傳回台灣，不少網友以黃國昌近日率團出訪美國的成果作為比較，狠酸：「雖然沒有見到美方高層，但至少有到高樓層。」

不過，網紅四叉貓還說，他必須糾正這個訊息，AIT華盛頓總部所在Arlington Tower 是19層的商業大樓，黃國昌爬到頂樓拍照頂多就離地100公尺而已。意指「不算高樓層」。

對此，網友紛紛留言：「見的人不夠高，連樓層也不夠高」、「鄭麗文有站到100多公尺高嗎？」、「100公尺難道不夠高嗎！你自己爬樓梯是有辦法爬那麼高嗎」、「不錯了啦，人生新高度」。

台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處俞大㵢大使。（圖由讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法