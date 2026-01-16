10年前你會發什麼脆文？ 蔡英文神回：10年前的今天當選台灣總統

10年前的今天，蔡英文確認當選總統，在國際記者會結束後，與副手陳建仁、執政縣市的首長還有民進黨大老一同上台謝票。（資料照）

如果10年前有Threads的話，你會發什麼文呢？今（16日）Threads在自家帳號發布這則串文，吸引台灣前總統蔡英文（小英）神回覆「十年前的今天我當選台灣總統」，吸引5.3萬人按讚，41萬人次瀏覽。

蔡英文卸任後，不時會透過社群平台Threads與民眾互動，幽默發言常掀起熱烈討論，從跟韓星宋仲基「推薦香菜洋芋片」到「不考慮錢沒人考慮做總統嗎？」常吸引網友目光。這次她再度把話題帶到「10年前發什麼脆文」，恰巧2016年1月16日，正是台灣第14任總統、副總統選舉，蔡英文與陳建仁以絕對優勢，擊敗國民黨派出的朱立倫、王如玄、親民黨派出的宋楚瑜、徐欣瑩，當選總統與副總統。

該留言吸引大批台灣人朝聖，「愛小英總統」、「10年之後變成活網總統」、「我們真的點亮台灣」、「投給了蔡英文這是我這輩子做過最正確的事」、「這是我推的總統」、「我就是10年前，把我手中的那1票，投給了台灣第1位女總統」、「10年前的今天，我們選出了台灣第1位女總統」。

