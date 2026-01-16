藍白提新興預算逕付二讀「國防部僅一項」 周軒傻眼：沒了？

立法院會16日審議總預算新興計劃優先審查，國民黨團於表決通過後議場中合影。（記者塗建榮攝）

台美關稅談判達成協議，關稅降為15％且不疊加MFN，台灣更是美國第一個享有半導體232條款最優惠待遇的國家。不過，政治工作者周軒發文說，藍白對於談判結果一出來，頓時雞嘴變鴨嘴，今天（16日）還異想天開，列了幾項他們覺得「重要的」115年新興計畫，沒想到國防部的部分卻只有「生育給付補助到每胎10萬元」政策，預算4000萬新台幣，他怒批，「國防部的預算只有這樣嗎？」

周軒在臉書發文說，今天台美關稅談判結果一出來，國民黨跟民眾黨頓時雞嘴變鴨嘴，只能抓著「投資美國五千億」，「台積電送美國」這兩點打，但很顯然，市場並沒有跟藍白一般見識，台積電今天大漲50元，股價再創新高來到1740元，台股加權指數大漲近600點，來到31408的歷史新高。「而藍白其實也沒有真的那麼關心台積電，除了他們立委手上有買2330股票的」。

請繼續往下閱讀...

周軒指出，今天國民黨跟民眾黨異想天開，列了幾項他們覺得「重要的」115年新興計畫，就要立法院同意他們的提案，「授權」行政院可以動支，「藍白同意你動支的預算」。他說，「而我們看到國防部的部分，國民黨跟民眾黨覺得重要的是什麼？恩，只有一項，各項生育給付補助到每胎10萬元，預算4000萬新台幣。然後呢？沒了？」

他怒批，「國防部的預算只有這樣嗎？國防部的新興計畫只要過這個就夠了嗎？只要處理4000萬就夠了嗎？提升台灣的國防，不才是真正的在保障台積電還有所有供應鏈的安全嗎？結果藍白覺得其他國防預算都不重要了，我如果是美國看到藍白兩黨，尤其是黃國昌，去完美國還敢提這種案子，心裡不擔心才有鬼勒。」他大酸，「請藍白不要再消費台積電了，你們不是真的愛TSMC，你們愛的是你們自己」。

貼文曝光後，網友也紛紛留言，「不給預算裝備給軍人加強保護，是要生了小孩當孤兒的機率提高嗎？」、「關稅進到立法院之後應該又會被擋，他們完全做得出來」、「依藍白委邏輯，立法院所有的警衛也可以廢除了」、「藍白熱身中 要配合中國演戲了」、「講在多都沒用，反正不管談多少只要跟中共不一樣就是賣台」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法