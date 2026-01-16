國民黨台中市長提名協調無共識 楊瓊瓔回應了

楊瓊瓔積極走訪市場拜票。（記者張軒哲攝）

國民黨中央提名協調小組今日中午就台中市長選舉提名，邀集台中市提名協調小組與立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔進行協調，歷經2個多小時，雙方仍無共識，江啟臣會後受訪表達失望與遺憾。楊瓊瓔表示，會議中各方已充分交換意見，彼此立場與關切也都有清楚表達，但在初選機制的具體做法上，目前仍未能達成共識。

楊瓊瓔指出，自己始終堅持初選機制必須符合公平、公開、透明三項原則，這不僅是對黨內同志的基本尊重，更是對台中市民與全體黨員的責任。任何程序若缺乏清楚規範與公信力，都容易引發外界質疑，對黨的團結與後續選戰都不是正面的發展。

針對近幾週部分媒體報導所謂「台中黨內內參民調」，楊瓊瓔說，在今日的協調會議中，秘書長李乾龍與組發會主委李哲華已向與會者清楚說明，黨內並未進行任何台中市長相關的內參民調。因此，目前公開被討論的幾份民調與數據，其來源與方法和結果真實性都有待進一步釐清，盼外界不要因此產生誤解。

對於目前尚未取得共識的情況，楊瓊瓔強調，為了避免影響整體團結，她願意持續以理性、負責的態度進行溝通，與各方再進一步討論，尋求最大共識，而非倉促做出可能引發爭議的決定。

楊瓊瓔呼籲，黨中央在後續協調中能夠扮演更積極的角色，協助建立一套具備程序正義、能讓各方信服的初選機制，讓國民黨得以在公平基礎上整合力量、面對接下來的挑戰。

