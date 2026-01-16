望安人的小確幸！鄉民生活照顧補助 公所擬草案普發1萬

澎湖離島望安鄉公所研議「鄉民生活照顧補助金發放案」，將待鄉長許賢德核准後，送交望安鄉代會通過實施，以1次性發放為主。（望安鄉公所提供）

繼白沙鄉公所普發鄉民萬元後，離島望安鄉公所研議「澎湖縣望安鄉鄉民生活照顧補助金發放案」，將待鄉長許賢德核准後，送交望安鄉代會通過實施，以1次性發放為主，同時追溯設立戶籍6個月為落日條款，避免大量人口遷入。

望安鄉公所表示，望安鄉為離島地區，鄉民生活所需物資、交通與基本支出成本高於本島，為照顧鄉民基本生活需求，並依地方自治精神辦理社會福利措施，規劃發放鄉民生活照顧補助金，因此訂定「澎湖縣望安鄉鄉民生活照顧補助發放要點（草案）」，並依法編列預算，提請代表會審議。

此次補助屬1次性生活照顧，補助對象以實際居住於澎湖縣望安鄉之鄉民滿6個月以上者，以鄉公所公告補助發放基準日計算。補助金以金融帳戶轉帳或望安鄉公所指定方式發放，要點經鄉民代表會審議通過，報請核定後施行。

根據了解，「澎湖縣望安鄉鄉民生活照顧補助金發放案」若通過，需要經費5000萬元，目前鄉庫結餘款約1.8億元，主要收入來源是當年許賢德父親許龍富擔任鄉長時，推動捐地節稅案，大量台灣畸零地湧入，後來陸續被各縣市政府徵收，創造財源，前鄉長葉忠入、議員葉明縣兄弟檔，還因「包裹」拍賣大批捐贈土地，涉嫌圖利財團觸法送辦。

