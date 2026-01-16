沒出息？ 民進黨南投議員提名「保底」惹議

年底地方選舉，民進黨在南投縣議員的提名席次偏保守，引發綠營基層質疑，甚至直言是「沒出息」。（記者劉濱銓攝）

民進黨南投縣長人選確定由牙醫温世政出戰後，各選區縣議員提名席次也引發討論，其中第3選區僅提1席，較上回提2席成唯一減少，第4選區應選5席將出缺3席，也與上回一樣提1席，引發基層質疑太過保守，相較國民黨人選參選爆炸，就有綠營人士直言，縣黨部「保底」的提名方式，恐讓支持者與外界感到「沒出息」。

南投縣議員分8個選區，此次民進黨第1選區（南投、名間）提名5席持平；第2選區（草屯、中寮）提4席較上回多1席；第3選區（集集、水里、魚池、信義）提1席比上回少1席；第4選區（竹山、鹿谷）提1席持平；第5選區（國姓、埔里、仁愛）提3席持平；第6選區平地原住民、第7選區（信義鄉山地原住民）、第8選區（仁愛鄉山地原住民）各提名1席。

其中第3選區應選4席，藍營老將謝明謀、陳淑惠，以及無黨籍黃春麟都將拚連任，藍營另有前議員蕭志全回鍋，現任南投縣政府祕書黃馨瑩要參選，面對藍營參選爆炸，綠營也有尋求連任的王秋淑，卻未像上回提2席，就有基層認為藍營內鬥，綠營更應順勢搶票，但提名太過保守，直言「沒出息」。

另外，第4選區因藍營游顥選上立委，蔡孟娥將選竹山鎮長，無黨籍吳瑞芳貪汙被解職，現任議長何勝豐、綠營陳玉鈴都將拚連任，在選區出缺3席，民進黨仍只提1席，也引發基層質疑。

民進黨南投縣黨部主委、縣議員陳玉鈴回應，議員提名席次由縣選對會產生，過去第3選區提2席都只當選1席，此次才會提1席集中火力，以守住關鍵席次，第4選區過去綠營同樣只有1席的空間，才與上回一樣只提1席，若有黨員有意角逐，將協調或以民調初選決定。

