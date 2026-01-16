為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台美貿易協議將送立院闖關 李淳喊話：別跟台灣經濟過不去

    2026/01/16 15:00 記者陳政宇／台北報導
    前駐歐盟代表李淳今天接受民進黨發言人韓瑩主持的直播節目《午青LIVE》訪問。（圖擷自民進黨YouTube頻道）

    台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加、半導體232條款取得最優惠待遇，行政院將依法送請立法院審議。對此，經濟學家、前駐歐盟代表李淳今（16日）強調，台灣在巨額貿易逆差及政治外交受限下，仍爭取到與日韓同等待遇，且半導體相關條款將成為全球標竿，呼籲藍綠白「不要跟自己荷包和台灣經濟過不去」。

    李淳今天接受民進黨發言人韓瑩主持的直播節目《午青LIVE》訪問，提出3個理由高度肯定台美關稅談判成果。首先，台灣對美貿易逆差不僅高於日韓，且持續增加，美方通常以此作為平衡貿易的理由；然而，台灣在此情況下仍爭取到與日韓相同的關稅待遇，是談判結果值得肯定的第1點。

    其次，李淳指出，日韓與美國的政治關係不同於台灣，領導人可直接與美國總統舉行高峰會，交往限制也遠低於台灣。台灣在政治情境相對受限的情況下，能夠爭取到與日韓、歐盟一樣的經貿條件，實屬難能可貴。

    至於第3個原因，李淳分析，此次談判結果其實涵蓋兩個關稅，一是佔台灣出口3成的產品適用對等關稅，稅率由原先的32％降至20％，最終定案為15％且不疊加；二是佔出口7成的高科技產品，則適用美國「232條款」。美方直至昨天才公布232初步關稅為25％，但台灣成功爭取到很高的免稅額，以及15％或更低稅率。

    李淳特別提到，對等關稅因稅率確定較易談判，但232條款在過去數月仍處於美方調查過程，充滿不確定性；台灣能談出最有利的結果，預料相關條件將成為全球標竿，引發其他國家向美國要求比照。

    至於台美協議後續將送立法院審議，李淳也喊話說，「不要跟自己的荷包、不要跟台灣經濟過不去」，政治上可以有不同立場，但經濟不分藍綠白，台灣經濟好、競爭力維持，榮耀是全民共享。

    不過，李淳坦言，現在立法院在反對黨惡鬥的情況下，該協議將面臨滿多挑戰，但希望全民和反對黨能聚焦如何對台灣競爭力最好的角度，因為該協議已是困難中最好的結果，盼各政黨放下政治歧見，嚴肅、認真支持台灣經濟發展。

