    首頁 > 政治

    藍白稱台美談判掏空台灣 李淳批政治口水：赴美投資是國力延伸

    2026/01/16 15:04 記者陳政宇／台北報導
    經濟學家、前駐歐盟代表李淳。（資料照）

    台美關稅談判結果出爐，國民黨及民眾黨質疑，此舉恐致本土產業外移、甚至掏空台灣。對此，經濟學家、前駐歐盟代表李淳今日（16日）反駁，這類政治口水完全不了解台灣經濟發展歷程，赴美投資實為國力延伸，且是維護台灣未來10年、20年在供應鏈核心地位的唯一方式。

    李淳今天中午接受民進黨發言人韓瑩主持的直播節目《午青LIVE》訪問，韓瑩關切，台美談判結果被質疑為半導體、科技產業外移、台積電變「美積電」等說法。李淳對此回應，這類言論基本上是政治口水，且說出這話的人完全不了解台灣過去50年的經濟發展過程。

    李淳指出，台灣過去50年在全球經濟扮演最重要角色，是最值得信賴的專業代工，生產地點從台灣不斷往東南亞、中國、印度或孟加拉擴散，但台灣確保了2件事：第一，公司總部、研發與核心技術段仍留在台灣；第二，確保了在全球供應鏈的核心競爭力，包含科技進步、客戶信賴感與供應鏈彈性。

    觀察經濟部過去10年的調查數據，李淳說，企業選擇「台灣接單、海外生產」的首要原因，連續10年的第1名答案都是「配合客戶要求」，企業隨供應鏈全球化調整生產基地，並未影響對台灣的貢獻。

    李淳評估，放眼未來，供應鏈生產基地逐漸往美國、加拿大或墨西哥移動，這是台灣國力的延伸，也是維護未來10年、20年台灣繼續在供應鏈保有核心地位的唯一方式，「絕對沒有掏空的問題」。

