蘇巧慧差距已縮小 戴錫欽點藍白整合慢最大隱憂

今年是選舉年，藍白陣營合流與否將牽動未來政治版圖。國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（16日）直言，藍白合的框架下，也要盡快整合，尤其新北綠營市長參選人蘇巧慧已經起跑，藍白整合太晚恐怕被挖牆腳。

戴錫欽今接受媒體人黃光芹專訪指出，2026藍白合作是重點，但相較藍營認為越早整合越好，民眾黨則希望多點時間耕耘地方爭取認同，這些政黨需求國民黨都尊重，但如何在兩者找到最大公約數，考驗兩黨領導人智慧溝通。

他說，現在蘇巧慧已經起跑，新北大街小巷都是綠營小雞與她的看法，藍白基層當然會有危機感，前幾週他也有向黨中央建議新北要盡快整合，新北畢竟幅員遼闊，許多地方團體不見得只看藍綠，就算原本偏支持藍營的地方頭人，在蘇巧慧如今不斷三顧茅廬下，也可能鬆動轉支持蘇，這樣即便後續整合出台北市副市長李四川這個強棒，恐怕也已經太晚。

黃光芹也問到，台北市長蔣萬安究竟何時要放李四川動身去選舉？戴錫欽說，在市府的立場，李四川待在台北市幫市府也幫自身曝光加分，但他還是希望不要錯過這個勝選的機會，現在蘇的活動遍地開花，已經縮小差距，川伯還沒有母雞效應，藍營小雞當然會焦慮。

不過戴錫欽也說，認為藍白合作不會出現三腳督，呼籲藍白支持者不要被帶風向，黨的領導人則要展現整合的誠意。

