台美關稅談妥15％不疊加 賴清德喊話藍營：別再卡總預算

台美關稅談妥對等關稅15％且不疊加，總統賴清德今天表示，在談判的過程中，美國清楚表明，台灣、日本、韓國的重要性，這3個國家都是在國際上，數一數二，在科技或是機械製造的強國，共同集體防禦、防禦民主世界、防禦以規則為基礎的國際秩序，呼籲國民黨的立委與地方政府，支持中央政府總預算能付委，國防特別預算也能夠盡速交付審議。

賴總統今天參加台中百工百業博覽會開幕致詞表示，從最近美國發表的國家安全戰略報告，可清清楚楚看到以下4個重點。一、美國要求美國本土安全優先；二、美國會把重心移到從歐洲移到印太地區，主要是阻止中國武力的擴張，維護印太地區的和平；三、集體防禦要個別負擔，包含美國、台灣、日本、韓國、菲律賓、澳大利等印太國家，要共同承擔責任，所以我國的國防和平預算，除了要保護國家，也是善盡區域一份子，共同維護和平穩定的重責單位，賴總統指出，因此如果當我們沒有辦法善盡責任的時候，很難要求區域國家，共同來維護台海穩定，與區域和平發展。

四、美國希望再工業化，也需要其他國家，特別是日本、韓國、台灣的協助，因此在談判過程中，美國是清楚表明台灣、日本、韓國的重要性。

賴總統強調，不論未來的國際趨勢發展，集體防禦、防禦民主世界、防禦以規則為基礎的國際秩序，我們不可能置外於國際社會，享受別國提供的好處，我們沒有善盡自己的責任，這是不行的。

針對國會去年9月迄今尚未排審今年度中央政府總預算案，1.25兆國防特別預算也遲遲未能付委。

賴總統也喊話台下同時參加開幕典禮的台中市盧秀燕，要跟盧市長特別說明，希望盧市長發揮影響力，讓國民黨立委與地方政府都能夠支持中央政府總預算付委審議，國防特別預算也能夠盡速交付審議，「經濟、國家發展，大家一起來，不分朝野，不分彼此，相信台灣一定更好。」

賴清德總統參加台中百工百業博覽會開幕，喊話盧秀燕發揮影響力，支持中央政府總預算能付委，國防特別預算也能夠盡速交付審議。（記者蔡淑媛攝）

賴清德總統參加台中百工百業博覽會開幕剪綵。（記者蔡淑媛攝）

