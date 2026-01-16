為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台美對等關稅拍板 童子瑋：替台灣產業守住關鍵底線

    2026/01/16 13:34 記者盧賢秀／新北報導
    台美對等關稅談判拍板，基隆市議長童子瑋表示，為台灣守住產業關鍵底線。（記者盧賢秀攝）

    台美對等關稅談判拍板，基隆市議長童子瑋表示，為台灣守住產業關鍵底線。（記者盧賢秀攝）

    台美關稅談判今日出現關鍵進展，台灣成功爭取對等關稅降至15％，且不疊加最惠國待遇，在半導體等項目取得最優惠條件，與日本、韓國、歐盟站在同一條起跑線上，基隆市議會議長童子瑋表示，這個結果替台灣產業守住關鍵底線，為台灣出口、半導體與高科技供應鏈提供制度性的確定性，攸關產業信心與長期布局。

    童子瑋表示，在全球經貿局勢高度不確定、主要國家紛紛採取保護政策的情況下，這是一項來之不易、也攸關產業競爭力的重要成果。行政院談判團隊替台灣守住的關鍵底線，也為出口產業、半導體與高科技供應鏈爭取到制度保障的確定性，讓台灣不會被排除在全球供應鏈之外，這是攸關產業信心與長期布局的關鍵一步。

    今天上午，台股站上3萬1千點，台積電股價也突破1700元，用市場的表現為這次談判結果喝彩。許多投資股票與ETF的朋友，應該也能在年節時期，帶著一個安心的笑容。

    童子瑋指出，談判成果只是另一個開始，真正的挑戰還在後面。作為地方政府與市政團隊，應該要思考的是：如何加強地方產業的實際韌性，把這些成果轉化為真正的國際競爭力。市府應該立刻開始行動，協助在地企業升級轉型、接軌國際供應鏈、為中小企業降低外部衝擊、提供更實質的支持、改善基礎建設，同時打造更好的投資與就業環境，讓產業根留基隆、讓人才願意留下。

    中央已經在談判上打好基礎，地方政府能不能把配套真正落實，這才是讓基隆的產業，在國際變局中持續前進的關鍵。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播