高雄果嶺公園巡邏設備有「中國」品牌 鄭孟洳︰市府應落實資安

鄭孟洳注意到果嶺自然公園巡邏設備是中國製造產品。（鄭孟洳提供）

民進黨高市議員鄭孟洳在果嶺公園散步時，注意到巡邏設備有中國製品，建議市府霙落實資安規範；公園處接獲反映，允諾盤點並處置中國品牌設備問題。

鄭孟洳指出，近日於高雄熱門景點「果嶺自然公園」散步考察時，發現公園內巡邏點位竟使用中國品牌的感應設備；她今在議會與公園處長林燦銘討論後，要求市府應落實資安規範，並針對佔地廣大的公園場域重新檢討保全人力配置，保障市民休憩安全。

請繼續往下閱讀...

鄭孟洳表示，過去高市議會曾多次針對委外保全公司、提供中國品牌監視器的資安風險進行討論，並已建立相關嚴格規範；雖然巡邏感應器體積小，卻是整體資安防護中極易被忽略的細節，強調資安無小事，公共設施的維護應從細微處杜絕風險。

除設備資安疑慮，鄭孟洳也向公園處長林燦銘提醒，果嶺公園面積高達70公頃，腹地遼闊且存在多處視線死角；考量到該公園近期遊客暴增，她強烈建議公園處應評估現行保全人力是否充足，應強化巡邏量能以保障市民與遊客的安全。

林燦銘允諾，會立即盤點並處置中國品牌設備問題，並同步針對大型公園的保全人力配置進行檢討。

鄭孟洳向公園處長林銘燦反映果嶺公園的巡邏設備來自中國。（鄭孟洳提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法