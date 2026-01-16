藍白提38項718億新興預算逕付二讀 吳思瑤批黑箱：丟包逾7成急迫預算

民進黨立委吳思瑤16日立法院議場前受訪。（記者塗建榮攝）

立法院國民黨團、民眾黨團今在院會提38項、共718億新興預算抽出審查，今天在立法院會逕付二讀。民進黨立委吳思瑤發言直批藍白又再度突襲黑箱，院會處理前15分鐘大家才收到提案，把自己講得好像做功德，事實上是為自己的擺爛找台階下，且這些僅佔所有新興急迫2992億預算的24%，在野黨丟包了另外76.3%的急迫預算。

吳思瑤表示，38項藍白精挑細選卻掛一漏萬的所謂急迫性預算，不過是15分鐘前才發到大家的手上，「再一次的最後一刻突襲黑箱」，這種表決前才把資料拿給大家，我們在台下手忙腳亂拿著計算機來算，才知道是38項、718億被放行要審查。

吳思瑤表示，再來是程序的問題，任何一個議案不管是法案或是預算案，要經過付委的程序再進行內容的審查，怎麼會總預算案現在還沒有完成付委的程序，在野黨可以在裡面挑三揀四，這麼挑食，以為審總預算是自助餐嗎？贖罪券？被罵什麼才審什麼。

吳思瑤說，例如現在國防軍購特別條例被冷凍在程序委員會沒辦法付委，可以說全部7個條文沒有辦法付委審查，然後在野黨提1、2條條文來通過嗎？一大包的預算和法案還沒付委，可以這樣拆解預算和法案嗎？

吳思瑤表示，718億被放行，講得好像在野黨做功德好棒棒，事實上是為自己的擺爛、自己當薪水小偷找台階下。這38項、718億是什麼概念？就是黃國昌最愛說的「薄薄兩、三頁」，就是這樣來的，只佔所有新興急迫2992億預算的24%，換言之，在野黨丟包了另外76.3%的急迫預算都不審；而總預算是一大包，該審查的是3兆的預算。

