為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白提38項718億新興預算逕付二讀 吳思瑤批黑箱：丟包逾7成急迫預算

    2026/01/16 13:21 記者劉宛琳／台北報導
    民進黨立委吳思瑤16日立法院議場前受訪。（記者塗建榮攝）

    民進黨立委吳思瑤16日立法院議場前受訪。（記者塗建榮攝）

    立法院國民黨團、民眾黨團今在院會提38項、共718億新興預算抽出審查，今天在立法院會逕付二讀。民進黨立委吳思瑤發言直批藍白又再度突襲黑箱，院會處理前15分鐘大家才收到提案，把自己講得好像做功德，事實上是為自己的擺爛找台階下，且這些僅佔所有新興急迫2992億預算的24%，在野黨丟包了另外76.3%的急迫預算。

    吳思瑤表示，38項藍白精挑細選卻掛一漏萬的所謂急迫性預算，不過是15分鐘前才發到大家的手上，「再一次的最後一刻突襲黑箱」，這種表決前才把資料拿給大家，我們在台下手忙腳亂拿著計算機來算，才知道是38項、718億被放行要審查。

    吳思瑤表示，再來是程序的問題，任何一個議案不管是法案或是預算案，要經過付委的程序再進行內容的審查，怎麼會總預算案現在還沒有完成付委的程序，在野黨可以在裡面挑三揀四，這麼挑食，以為審總預算是自助餐嗎？贖罪券？被罵什麼才審什麼。

    吳思瑤說，例如現在國防軍購特別條例被冷凍在程序委員會沒辦法付委，可以說全部7個條文沒有辦法付委審查，然後在野黨提1、2條條文來通過嗎？一大包的預算和法案還沒付委，可以這樣拆解預算和法案嗎？

    吳思瑤表示，718億被放行，講得好像在野黨做功德好棒棒，事實上是為自己的擺爛、自己當薪水小偷找台階下。這38項、718億是什麼概念？就是黃國昌最愛說的「薄薄兩、三頁」，就是這樣來的，只佔所有新興急迫2992億預算的24%，換言之，在野黨丟包了另外76.3%的急迫預算都不審；而總預算是一大包，該審查的是3兆的預算。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播