從旅展到嘉年華 台南市與菲國阿克蘭姊妹市交流再進一步

台南市長黃偉哲（右）致贈台南市鑰給菲律賓阿克蘭省省長米拉弗洛斯（左）。（台南市府提供）

菲律賓阿克蘭省省長米拉弗洛斯（Jose Enrique M. Miraflores）於去（2025）年8月初訪台，雙方隨後正式締結為姊妹市，並於11月「大台南國際旅展」設攤行銷，展現交流成果。為感謝阿克蘭省對南市重要活動的支持，台南市長黃偉哲應邀回訪，於昨（15）日深夜抵達阿克蘭省首府卡利博市（Kalibo City），今（16）日上午前往省政府與省長會晤，洽談未來合作方向。

黃偉哲表示，此行不僅是台南與阿克蘭締結姊妹市後的首次正式互訪，也是他就任市長以來首次造訪菲律賓，別具意義。他感謝阿克蘭省去年參與「大台南國際旅展」，讓更多台南市民認識阿克蘭的觀光特色，特別是享譽國際的長灘島。未來雙方可望在永續觀光、文化交流及實習人才培育等面向深化合作，建立互惠夥伴關係。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲到訪期間，正逢阿克蘭省年度盛事「阿替阿替漢節」（Ati-Atihan Festival），台南市府也組團參與15日下午舉行的巨人節競賽遊行（Higantes Contest Parade）頒獎典禮。黃偉哲形容，整座城市洋溢嘉年華般的熱情氛圍，令人印象深刻，並邀請阿克蘭省於今年10月來台參與「南瀛國際民俗藝術節」，讓台南民眾親身感受當地獨特的民俗文化。

米拉弗洛斯省長偕同省議員Jupiter Aelred G. Gallenero及省府團隊接待黃偉哲一行，表示去年參與台南旅展為雙方合作奠定良好基礎，期待今年率更多業者赴台，深化觀光、教育及商業交流。今年亦適逢阿克蘭省建省70週年，規劃系列慶祝活動，盼再邀黃市長來訪。

阿克蘭省位於菲律賓中部，是重要的農業與觀光重鎮，長灘島即座落於該省，每年吸引逾200萬人次旅客，並透過旅客總量管制，推動觀光與生態並重的永續發展。

阿克蘭正在舉辦菲律賓知名節慶「阿替阿替漢節」。（台南市府提供）

台南市政府訪團赴省政府與省長會晤洽談未來雙邊合作構想。（台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法