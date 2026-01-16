為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨基市議員提名1/26起領表登記 安樂區黨內初選估5搶3

    2026/01/16 12:34 記者俞肇福／基隆報導
    民進黨基隆市黨部今天公告第21屆民進黨基隆市議員提名辦法，預計1月26日到30日展開領表登記作業。（圖為民進黨基隆市黨部提供）

    民進黨基隆市黨部今天公告第21屆民進黨基隆市議員提名辦法，預計1月26日到30日展開領表登記作業。（圖為民進黨基隆市黨部提供）

    民主進步黨基隆市黨部今天（16日）公告基隆市第21屆市議員提名作業辦法，將自1月26日早上9點起到30日下午5點領表登記，採取「單一性別保障」原則，每一選區均採至少1男1女為原則，並公告7個選區擬提名席次，預計2月6日前展開協調，2月13日公告首波提名人選，協調不成的選區則將於3月2日展開初選民調，3月27日公告第二波提名人選。目前，安樂區確定展開黨內初選，預計5搶3。

    至於國民黨基隆市議員提名及民眾黨議員提名，預計將在2月下旬、3月初才會對外公布。

    民進黨基隆市黨部16日上午公布基隆市議員黨內初選辦法，將自1月26日早上9點起到30日下午5點進行領表登記，凡加入民進黨連續滿2年以上、且設籍在基隆的黨員均有參選資格，登記後也將於2月2日至6日進行初步協調，各區若協調成功，不超過提名名額，則將於2月13日公告首波提名人選。

    另外，若有意參選的人數超過擬提名名額，則將於3月2日展開初選民調，並在民調公布後，於3月27日公告第二波提名人選。安樂區現任議員洪森永、張之豪及吳驊珈3位，洪森永不再參選，空出的席次已經有黃永翔、基隆市棒球委員會主委劉韋巡及定國里長徐寅禹3位新人，若無意外，預計將出現5搶3的局面。

    民進黨基隆市黨部公告的各區提名名額，中正區、信義區、仁愛區、七堵區及中山區各提名2人，安樂區則將提名3人、暖暖區提名1人。另外，這屆新增的山地原住民也將提名1人，但平地原住民則暫不提名。

