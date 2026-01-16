為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    力拚第8屆公視董事會組成 李遠曝提出新候選人名單時間點

    2026/01/16 11:26 記者凌美雪／台北報導
    李遠接受「官我什麼事」專訪，親曝提出公視董事候選新名單的時間點。（記者陳宇睿攝）

    即將滿20週年的公共電視廣播集團，過去幾屆董事會都在不斷提名、遭否決的輪迴裡，一再延宕、難產。第8屆公視董事會也一樣，上月第1次審查會議結果僅4位候選人通過，未達組成門檻，現任第7屆董事被迫繼續延任。文化部長李遠接受本報「官我什麼事」獨家專訪時表示，目前正積極徵詢，期盼年後提出跨領域新候選人。

    李遠說明，依照《公視法》的規則，公視董事候選人提名後，必須經審查委員通過，才能成為真正的公視董事，在不足額的情況下，必須一直提名、審查，直到達成11至15位的門檻。也就是說，「我現在推14個，他刪掉10個，還剩4個；我再提10個，他再刪掉6個或8個，還是不夠，那我再提第3次。」李遠無奈：「我每一次都要好幾個月，我多麼希望馬上提，可是我真的約不到人。」

    「事實上，我們也很希望把這個隊伍組起來。因為你組不起來，前一任已經大概過了半年了。」李遠說，之前就已經一直約不到人，經上次審查會議否決掉那麼多人，「沒有人想再答應你。」記者問，如果找李安呢？李遠直覺是反應：「我連開口都不好意思！他時間上不可能。」

    不過，對於未來，李遠並未放棄，李遠表示，「最好過年後，我過年前盡量找，過年後就推出第2批，等他們審。」至於候選新名單會朝哪些方向徵詢？李遠說，「我不能告訴你是誰，但領域變多了。」李遠舉例，包括演藝圈、體育圈、金融都有。

