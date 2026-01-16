藍營竹縣長提名將初選 陳見賢團隊：領表登記、請假黨部主委

新竹縣副縣長陳見賢團隊今表示，將待國民黨黨中央公告新竹縣長初選正式時程，陳見賢將領表登記，也將請假新竹縣黨部主委的職務，接受公平競爭。（陳見賢團隊提供）

國民黨確定新竹縣長選舉提名將舉辦初選，國民黨昨指出，將邀請所有登記黨員召開協調會，若仍無共識，將依據黨員投票佔30％、民意調查70％的結果決定提名人選。對此，爭取黨提名的新竹縣副縣長陳見賢團隊今表示，待黨中央公告初選時程，陳見賢將領表登記，也將遵照初選規範，請假新竹縣黨部主委的職務，接受公平競爭。

國民黨新竹縣長參選人之一的立委徐欣瑩，希望以全民調方式產生提名人選，國民黨昨指出，新竹縣長候選人提名將在發佈提名登記公告、受理領表登記後，邀請所有登記黨員召開協調會，會中將針對辦理黨員投票、民意調查等事項進行說明與協商，如果沒有共識、協調不成，就會依照提名辦法第三條規定，即上述比例原則決定提名人選。

陳見賢發言人田芮熙表示，依據《中國國民黨115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法》第6條明定：「經協調而無法產生提名人選時，依據《中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法》相關規定辦理之。」國民黨黨中央啟動相關協調及初選程序，具有明確且完備的依據，依《中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法》第3條中規定，直轄市市長、縣（市）長候選人之提名，係依據「黨員投票佔百分之30、民意調查佔百分之70」之結果，進行提名作業。

田芮熙指出，協調過程中，各方表達不同意見，屬民主政治的常態。協調若成功，自可產生提名人選；協調未果，黨中央即啟動初選「73制」，正是國民黨制度本身早已明文設計的程序，「任何人都不應該在參加協調後，又抗拒初選機制」。

田芮熙強調，制度存在的目的，在於確保提名程序的正當性、公平性與一致性，避免個人意志影響政黨整體運作與組織紀律，造成一邊享有制度所賦予的政治身分與資源，一邊卻批評、凌駕制度。後續，將靜待國民黨黨中央公告初選時程，陳見賢將領表登記，也將遵照初選規範，請假新竹縣黨部主委職務，秉持「依法、依規、依制度」的原則，接受公平競爭。

