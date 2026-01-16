為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美台關稅敲定 盧秀燕：談到跟東亞一致的結果 政府盡力了

    2026/01/16 11:40 記者蘇孟娟／台中報導
    台美關稅敲定，盧秀指出，談到跟東亞一致的結果、政府盡力了。（記者蘇孟娟攝）

    台美關稅談判結束，台灣對等關稅取得調降為15%且不疊加的結果，是美國逆差國中最低的稅率；台中市長盧秀燕指出，政府已經盡力了，「談出來跟東亞一致的關稅結果」，關稅既已底定，事情已沒辦法再改變了，若大家對這樣的結果還可以接受的話，希望新的一年大家安心拚經濟。

    台美關稅談判達成共識完成MOU簽署，台灣取得最優惠待遇，對等關稅15%且不疊加，此為對美國逆差國之中，最低的稅率。

    盧秀燕說，這陣子以來大家都在等台美對等關稅的談判結果，今她有看到行政院副院長鄭麗君跨洋宣布美台對等關稅15%且不疊加，跟日韓差不多，相信政府已盡力了，談出跟東亞一致的關稅結果，既然關稅已底定，事情已沒辦法再改變了，若大家對這樣的結果還可以接受的話，新的一年大家就根據此稅率努力拚經濟。

    她另說，畢竟關稅比以前高，台中若有外銷美國的產業，想適當移轉到非美地區市場，台中市會繼續提供協助策略移轉到非美市場，例如補助到非美地區參展行銷的參展旅費等，去年台中市提出2500萬元，已有很多人申請，經費已用一半，台中市可以協助。

