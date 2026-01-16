吳思瑤：台美關稅談判獲3第一、3唯一 強強聯手成最好戰略夥伴

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今天在立法院表示，這次關稅談判獲得了3個第一、3個唯一。（記者李文馨攝）

台美關稅談判敲定，台灣對等關稅降至15%且不疊加，半導體更獲232最惠國待遇。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今天表示，這次關稅談判獲得了3個第一、3個唯一，短期而言，增加台灣產業的國際競爭力，長程而言，台美之間強強聯手，魚幫水、水幫魚，成為最強、最好的戰略夥伴；她也質問在野黨，「為什麼不能為自己的國家說一聲恭喜、說一聲加油呢？」

台美關稅談判結束總結會議，行政院透過新聞稿表示，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

吳思瑤今天上午在立法院議場前受訪表示，這一次的關稅談判無庸置疑是不容易的，而且是大成功的。台灣在野黨可不可以就這麼一次團結肯定自己的國家，恭喜自己的國家呢？她自己沒有買股票，今天的股市好像有非常好的表現，一開盤就不斷地往上衝，且台積電似乎也非常亮眼地獲得了股民跟市場的肯定。

吳思瑤說，台灣是美國第6大的貿易逆差國，而9成的貿易逆差來自半導體的製品，白話文來說，台灣長期大賺美國的錢，而9成的獲益來自於半導體的產業，因此在川普對全球發動對等關稅的「美國優先」的戰略思維下，台灣因為先天的條件表現經濟太亮眼，以致於在談判的先天條件相對劣勢；但儘管如此，關關難過關關過，台灣這次的關稅談判不只過關，而且過得漂亮。

吳思瑤說，短期而言，台灣在關稅談判獲得了世界優等生、頭段班的好成績，就可以增加台灣產業的國際競爭力；而長程而言，台灣跟美國之間能夠強強聯手，魚幫水、水幫魚，台灣跟美國在高科技領域、半導體產業、AI產業，都能夠成為最強、最好的戰略夥伴。當全世界需要美國的同時，就等於全世界都需要台灣。

吳思瑤說明，這次關稅談判獲得了三個第一，也有三個唯一。首先，對美關稅爭取到15%，這跟歐盟、日、韓這些美國主要貿易國是齊平的，因此並列第一。第二，台灣爭取到232條款的最優惠待遇，且是第一個獲得232條款半導體等最優惠待遇的國家，這是目前的第一，更是唯一。

吳思瑤表示，第三，在擴大對美投資的要求之下，台灣投資金額2500億美元。這是各國當中唯一以「供應鏈合作」為目標的自主投資，而非像日韓都是被美方要求、指定項目的模式；也就是說，「台灣模式」的創新思維與做法，在談判當中拋出的「台灣模式供應鏈」的新興作為獲得美方肯定，而台灣模式也正是現在各國當中的第一跟唯一。

