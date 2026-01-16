分析張亞中對王義川語言壓迫 翁達瑞：當年語言壓迫犧牲一個世代的台灣人

民進黨立委王義川。（資料照）

國民黨、民眾黨團分別提案彈劾總統賴清德，立法院今天（15日）舉行全院委員會第2場公聽會。立委王義川在發言時全程使用台語發言，卻遭國民黨孫文學校總校長張亞中開麥打斷並稱「講『國語』好不好？」對此，學者翁達瑞（陳時奮）表示，當年的語言壓迫殘酷，犧牲了一個世代的台灣人，造就了張亞中們的特權身份。到了現在，一輩子享受族群特權的張亞中，還繼續對王義川施加語言壓迫，他

贊同王義川對張亞中的反擊：不想學台語，那就自備翻譯！

請繼續往下閱讀...

翁達瑞在臉書PO文表示，在立法院彈劾賴總統的公聽會，王義川代表反對方的發言夾雜幾句台語。張亞中是代表贊同方的專家學者，竟然在會場叫囂王義川講國語，台灣有過一段不堪的語言壓迫歷史。幾十年後，相同的語言壓迫繼續在我們的國會上演。王義川的年紀比我小很多歲，但我們都是語言壓迫政策的受害者。

翁達瑞指出，回顧成長過程，有無數台語、客語、與原住民的小孩就這樣被犧牲了，失去追求美滿人生的機會。罪魁禍首就是當年獨尊華語的壓迫政策，語言壓迫政策有受害人，當然也會有受益人。叫囂要王義川講國語的張亞中是其中之一，統稱張亞中們，張亞中們來自優勢的華語家庭，母語就是學校的教學語言。只要不是太笨，他們的小學成績名列前茅。因為成績好，張亞中們也都能得到師長的疼愛，何況多數師長也具有優勢語言的背景，面對無華語背景的同學，張亞中們很自然的產生了一股優越感。問題是，他們的優越來自語言的保護，並非建立在真材實料。

翁達瑞續指，語言帶來的學習優勢逐漸降低，到了高中之後幾乎就完全消失了。在他讀高中的年代，成績好的男生都會選擇自然組，成績不好的才會選擇社會組。許多小學成績優越的張亞中們，到了高中只能選擇社會組。那些勉強留在自然組的張亞中們，大學聯考的表現通常也不好，以張亞中為例，高中考上台中二中，大學聯考選擇自然組，但只考上文化大學。

反過來說，在小學時，王義川與他都不是明星學生，但都考進明星高中，也都進了國立大學的理工科系，對正常的人而言，生命走到這個階段會開始自省。張亞中們應該會有這個疑問：為何我在小學時看不起的台灣同學，高中與大學之後的表現都比我好？問題是，享受多年的語言特權之後，張亞中們不再是正常人。我們後來居上的學業表現，被張亞中們貶低為運氣好。然而運氣好無法解釋我們的長期表現，於是張亞中們心生嫉妒。

翁達瑞分析，在高中之後的求學過程，許多來自優勢族群的同學嫉妒他的學業表現。相信王義川也有類似的經歷，出了社會後，張亞中們的虛假優越感繼續遭受挫折。在激烈的商場競爭，張亞中們不再有語言優勢，反而有語言劣勢。為了繼續享受族群特權，也因為不願融入本土文化，張亞中們選擇進入學界，不幸的是，學術競爭也是真槍實彈，張亞中們的虛假優越感再度受挫。他們原本瞧不起的小學同學，反而在學術上大放異彩。以學術成就而言，張亞中根本看不到翁達瑞的車尾燈。

翁達瑞補充，就正常人而言，生命走到這裡應該學會認清事實：其實自己沒有這麼優秀，那些小時候沈默、成績差、又缺乏自信的同學才是真的優秀，問題是，張亞中們享受了一輩子的族群特權，不再是正常人，無法正視我們的成就。他們的嫉妒逐漸轉化為族群仇視，藉以維持虛假的優越感。

翁達瑞直言，立法院的聽證會，張亞中對王義川也有類似的族群仇視，但只剩下語言壓迫這一招。面對王義川理性但凌厲的發言，張亞中無力反擊，最後只能叫囂「講國語」！張亞中在台灣出生，吃台灣米、喝台灣水，接受台灣社會的供養到現在，卻聽不懂王義川的發言。問題不在講台語的王義川，而在聽不懂台語的張亞中，當年的語言壓迫殘酷，犧牲了一個世代的台灣人，造就了張亞中們的特權身份。到了現在，一輩子享受族群特權的張亞中，還繼續對王義川施加語言壓迫，翁達瑞贊同王義川對張亞中的反擊：不想學台語，那就自備翻譯！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法