為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美對台關稅15％定案未疊加 卓冠廷劃重點：這一切有多不容易

    2026/01/16 11:06 即時新聞／綜合報導
    民進黨新北市議員。（資料照）

    民進黨新北市議員。（資料照）

    台美關稅談判歷經9個月，行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊今日與美方達成共識，並完成MOU簽署。鄭麗君今天上午在美國召開記者會表示，我方取得兩個最優惠待遇，一是對等關稅15%且不疊加，此為美國逆差國中最低的稅率。對此，民進黨新北市議員卓冠廷表示，幾個重點劃給大家，要知道這一切有多不容易。

    卓冠廷在臉書PO文表示，要給行政院關稅團隊大大的讚，卓榮泰院長、鄭麗君副院長、總談判代表楊珍妮政委，以及所有的台灣談判團隊、外交部會。真的一路以來的關稅談判辛苦了！幾個重點劃給大家，要知道這一切有多不容易。

    卓冠廷指出，32%變15%，爭取免疊加稅率，2025年4月，白宮預告32%關稅震撼彈，一路談到2025年8月20%，今天正式簽署15％不疊加關稅，與日本、韓國、歐盟齊平；台灣投資條件比日韓更優渥！台灣對美投資主要兩部分，分別是企業自主投資2500億美元，以及2500億美元政府信保。低於日本5500億美元投資、韓國3500+1500億美元投資額度。

    卓冠廷續指，台灣成為美國232條款的「首個最惠國」！美國232條款以國安戰略之名對半導體及衍生產業進行調查、課下高關稅。我方談判取得優惠投資條件，台灣企業赴美營運所需輸美的原物料、零組件等，可豁免相關關稅及232條款關稅！還包含汽車零組件、木材等優惠；「美積電」謠言不攻自破！台積電投資美國，被中國官媒發起的「美積電」言論，配合在台有心人士，一路洗版台灣，唱衰台灣。最後台積電的擴大投資，是關鍵合作條件之一，且一樣不變根留台灣，台積電就是台灣公司，台灣依然是全世界最先進的研發中心，2奈米晶片也將在台灣量產。

    卓冠廷直言，台灣不是「單方面送大禮」是「具備供應鏈競爭力」！促成台美高科技領域相互投資，讓台灣企業得以在美國擴張版圖，進一步深化台美經貿合作、戰略夥伴關係！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播