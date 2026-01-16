美對台關稅15％定案未疊加 卓冠廷劃重點：這一切有多不容易

民進黨新北市議員。（資料照）

台美關稅談判歷經9個月，行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊今日與美方達成共識，並完成MOU簽署。鄭麗君今天上午在美國召開記者會表示，我方取得兩個最優惠待遇，一是對等關稅15%且不疊加，此為美國逆差國中最低的稅率。對此，民進黨新北市議員卓冠廷表示，幾個重點劃給大家，要知道這一切有多不容易。

卓冠廷在臉書PO文表示，要給行政院關稅團隊大大的讚，卓榮泰院長、鄭麗君副院長、總談判代表楊珍妮政委，以及所有的台灣談判團隊、外交部會。真的一路以來的關稅談判辛苦了！幾個重點劃給大家，要知道這一切有多不容易。

卓冠廷指出，32%變15%，爭取免疊加稅率，2025年4月，白宮預告32%關稅震撼彈，一路談到2025年8月20%，今天正式簽署15％不疊加關稅，與日本、韓國、歐盟齊平；台灣投資條件比日韓更優渥！台灣對美投資主要兩部分，分別是企業自主投資2500億美元，以及2500億美元政府信保。低於日本5500億美元投資、韓國3500+1500億美元投資額度。

卓冠廷續指，台灣成為美國232條款的「首個最惠國」！美國232條款以國安戰略之名對半導體及衍生產業進行調查、課下高關稅。我方談判取得優惠投資條件，台灣企業赴美營運所需輸美的原物料、零組件等，可豁免相關關稅及232條款關稅！還包含汽車零組件、木材等優惠；「美積電」謠言不攻自破！台積電投資美國，被中國官媒發起的「美積電」言論，配合在台有心人士，一路洗版台灣，唱衰台灣。最後台積電的擴大投資，是關鍵合作條件之一，且一樣不變根留台灣，台積電就是台灣公司，台灣依然是全世界最先進的研發中心，2奈米晶片也將在台灣量產。

卓冠廷直言，台灣不是「單方面送大禮」是「具備供應鏈競爭力」！促成台美高科技領域相互投資，讓台灣企業得以在美國擴張版圖，進一步深化台美經貿合作、戰略夥伴關係！

