    首頁 > 政治

    國民黨再批軍購案 質疑3000多億要養哪些「綠友友」？

    2026/01/16 11:50 記者施曉光／台北報導
    針對國防部近日說明軍購特別預算其中有3000多億與對美軍事採購無關，國民黨今日呼籲賴清德總統告訴納稅人，3000多億要養哪些「綠友友」？（國民黨提供）

    賴政府未來擬逐年編列1.25兆軍購特別預算，針對國防部近日說明其中有3000多億與對美軍事採購無關，國民黨今日質疑，從超思案、高端疫苗採購等爭議，再到馬桶商、鞋商承攬國防標案，民進黨政府黑歷史重重，「接下來的3000多億元，又要進到誰口袋？」並呼籲賴清德總統告訴納稅人，3000多億要養哪些「綠友友」？

    國民黨指出，民進黨政府不願清楚說明軍購預算去向，只會大內宣稱創造4000億產值，但創造的是人民利益，還是政黨派系的利益？民進黨諸多採購弊案，爭議在前，未來會不會又跑出五金雜貨店負責採購軍火？是否有特定廠商獨攬？背後是否人謀不臧？甚至拿納稅錢餵養「綠友友」？

    國民黨表示，賴政府不依法編列軍人加薪預算，卻拿人民鉅額納稅錢買內容不明的軍火，宛如拿「空白支票」強迫國人付帳，如此視憲政法治、財政紀律如無物的專斷獨裁行徑，與前南韓總統尹錫悅如出一轍，根本想遂行「綠色戒嚴」！

    國民黨還正告賴清德，不要再用認知作戰、抹紅抹黑轉移焦點，立刻公開說明1.25兆軍購如何使用，非對美採購的巨額預算，又要花到哪裡去？強調該黨會全力為人民把關，絕不讓納稅人的血汗錢，變成民進黨的提款機！

