陳亭妃、林俊憲初選後首碰面 陳受訪稱「團結」成賴總統連任底氣

民進黨昨公布2026台南市長初選民調，立委陳亭妃以2.69個百分點差距擊敗立委林俊憲勝出，預計21日提名。（記者李文馨攝）

民進黨昨公布2026台南市長初選民調，立委陳亭妃以2.69個百分點差距擊敗立委林俊憲勝出，預計21日提名。陳、林兩人今天在民進黨團大會碰面，陳亭妃受訪表示，兩人稍早握手給一些鼓勵，大家團結一致，台南團結沒有問題；她強調，台南目標一致，打贏2026，才能成為總統賴清德2028連任最大底氣。

民進黨立法院黨團今天循例召開黨團大會，媒體會前堵訪林俊憲詢及與陳亭妃的拜會內容，林表示，他稍早搭高鐵到台北，他沒有收到通知，「她要拜會我，我怎麼不知道？」至於兩人是否碰面，林表示，黨團會議她應該會來。

談及拜會議題，陳亭妃會前也受訪否認，她昨天在電話的時候是說，是否安排時間拜訪，林俊憲當時回應，立法院今天甲動，她臉書講得很清楚。因此稍晚就會碰到，今天很自然，不要搞成好像很特別。

媒體追問，是否會到辦公室拜訪？陳亭妃回應，這好像搞得太尷尬了吧？昨天林俊憲已經這樣表達了，就很自然，「在台南目標一致，打贏2026，才能成為2028賴清德總統連任最大底氣」，一定要讓賴總統得票贏過2024年，這是大家共同目標。

陳亭妃強調，團結沒有問題，昨天下午就致電台南立委同事、議會黨團，大部分都有接到，也拜託年底2026市長、議員並肩作戰，現在民進黨還沒提名，但相信他們都沒問題，要把台南做到最大，2026要贏、議員要全壘打，這是最重要的。

陳亭妃會後受訪說，稍早兩人有握手給一些鼓勵，大家團結一致，台南團結沒有問題，現在就是團結時刻。至於何時請益賴總統？陳亭妃說，已請黨中央安排時間向主席請益，也已經聯絡台南市長黃偉哲，所有該聯絡的都會積極聯絡，「謝龍介最擔心害怕的一定就是陳亭妃，因為陳亭妃要六戰六勝謝龍介。」

民進黨立委、台南市黨部主委郭國文表示，初選已過，代表競爭已翻頁，接下來就面對大選，站在市黨部、忠貞黨員立場，會積極面對這一局，「整個戰略分工調配，會好好處理謝龍介。」媒體追問，陳亭妃是否致電給他？郭說，他發現時已經漏接，後來在忙，有機會在立院隨時可以見面、溝通。

