中國侵擾次數增加 台灣離島防衛壓力隨之增大

中國海警船越過海峽以東，與我國海巡艇海上對峙。（海巡署提供）

近年來中國對台灣侵擾不斷，根據《台灣區域安全通報》提出警訊，自2025年以來，中國海警船及科研船滋擾和侵入限制水域次數統計，離島地區防衛壓力以金門地區最大，其次為東沙群島、澎湖海域，更直接穿越海峽中線以東，不時出現我國海巡署警艇與中國海警船在海上對峙畫面。

以往中國與台灣以海峽中線為界，雖是模糊界線，但為避免區域衝突爆發，雙方都相當節制，海巡執法船隻鮮少越界，但2024年澎湖籍漁船在中國管轄海域捕撈遭海警查扣事件，又稱大進滿88號事件，為2024年7月2日中華民國澎湖籍漁船「大進滿88號」，在休漁期期間於中國管轄的福建省泉州市晉江領海海域內作業時被扣押的事件。

自「大進滿88號」事件爆發後，中國海警船不時穿越海峽中線以東，並「越界」驅離我國漁船，海巡署也派出大型海巡艦前往護漁，因此時傳雙方海巡執法船海上對峙畫面，由於中國海警船由海軍軍艦退役組成，船上武器火力都是軍方裝備，被視為中國第二海軍，對於台海安全已造成威脅，更嚴重影響澎湖漁民生計，面對漁場縮減、捕獲量銳減民生重大問題。

至於向陽紅系列海洋調查船，是中華人民共和國國家海洋局下屬的海洋科學考察船隊，該系列船隻先後建造了10餘艘，噸位從千噸級到萬噸級不等，不僅在台灣離外島出沒，更不時現身台灣西部，甚至於東部蘭嶼離島，除了科研任務外，也情蒐台灣水文、地形等戰略資料。

中國向陽紅系列科研船，在我國限制海域出沒。（網路照片）

