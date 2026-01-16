設看板拜年 回故鄉鳳山選議員？李雨蓁：新的一年、無限可能

屏東勞青處長李雨蓁傳出可能參選高雄鳳山區議員？她表示還沒決定，但新的一年有無限可能。（記者王榮祥翻攝）

屏東縣勞動暨青年發展處長李雨蓁，近期在老家鳳山設看板向鄉親拜年、引起地方關注，推測她可能回家選議員？李雨蓁對此表示，新的一年、無限可能。

李雨蓁今年38歲，成功大學工業設計學系畢業、高師大跨領域藝術研究所碩士，2014年加入台灣基進黨，太陽花學運後關心並投入諸多公眾議題，曾兩度代表基進參選高市鳳山區市議員，後擔任屏東縣勞動暨青年發展處長，深受縣長周春米信賴。

李雨蓁看板近期出現在鳳山五甲某路口，看板上寫著馬年大吉、2026與蓁同行，正逢選舉年，這看板引起地方關注，推測她可能回老家選議員？與李雨蓁交情深厚的高市議員張博洋、前基進黨發言人楊佩樺，還特別在看板前打卡PO臉書。

李雨蓁表示，看板純粹是向地方鄉親拜年，畢竟鳳山是自己故鄉，無論如何都要從鳳山開始與地方互動。

她進一步提到， 目前還沒做任何決定，任何狀況都有可能， 現階段仍以處長角色、努力做好本職工作，同時也聽取各方意見與建議，強調「新的一年、無限可能」。

高市議員張博洋、前基進黨發言人楊佩樺，在李雨蓁看板前打卡。（記者王榮祥翻攝）

