藍白修法刪公視董事延任條款 李遠無奈曝內心憂慮

第8屆公視董事審查會議上個月底召開，結果僅4位候選人通過，未達組成門檻，現任第7屆董事被迫繼續延任。但立法院藍白黨團提案修刪除公視董事延任條款，已送院會處理，極有可能今（16）日就三讀。在新任董事會未組成之前，若舊任無法延任，龐大的公廣集團將面臨什麼危機？文化部長李遠接受本報「官我什麼事」獨家專訪，親曝內心憂慮。

「這20年來，公共廣播集團的內耗跟政治的介入，已經把這個集團搞到烏煙瘴氣。」李遠忍不住內心的焦慮與不平表示，第一波候選名單是經過反反覆覆討論到他與行政院都認為是非常好的選擇，結果14個只過了4個，「我想糟糕了，一切悲劇要重演」。

李遠說明，審查委員會在否決多數候選人時，提出的理由是「結構性問題」，應該多一點族群、專業、青少年等，但其實名單中7位續任董事剛好就是符合委員們所稱的條件，比如施振榮先生就是個擁有豐富治理經驗的企業家，對於藝文工作更是全心投入，捐錢又出力；又如洪馨蘭，雖不是客家人，卻精通客家話，完全投入客家族群的權益跟語言，是眼光與思考能力都非常好的跨領域人選。「你可以告訴我，他們有什麼理由他沒有資格？」

李遠還說，在第一次審查之後，藍白審委為了將刪掉7個續任人選正當化，持續抹黑公廣集團，「從開始投票前就開始抹黑公廣集團治理不好，投完了我一抱怨，他們鋪天蓋地，又在講公廣集團多爛多爛。」李遠說，「我可以告訴你，因為公廣集團20年前成立的時候，我就加入了，現在可以說是20年來最好的狀態。」

針對第一次審查結果，李遠形容自己的心情是「對人性幻滅」。但無論如何，他還是會努力盡快提出新的候選人名單，同時間，他也親自一一致電懇求現任董事們，堅守維護公廣集團的正常營運。

李遠指出，根據「財團法人法」，如果後一個新的董事會沒有選出來，原本董事會本來就可以延任；且鑒於過去幾屆公視董事會審查都曠日廢時，2023年修法時，曾明定新董事會未成立之前，舊董事會可以延任，以避免重大決策無人決定使公共電視無法經營。李遠強調，這個因果關係，是因為新董事會無法組成，才要讓舊董事可以延任，而「修法刪公視董事延任條款」，是以為想讓現任董事延任，才不提出候選人名單，是「完全本末倒置」的說法。

至若藍白堅持要提案修法刪公視董事延任條款，萬一真的在立院三讀通過，對公廣集團會有什麼影響？李遠坦承，「我也不知道會怎樣」，李遠說，「要是這邊一直故意不選出來，另一邊又不讓他延任，那你就處理嘛！我也不知道哪一個法可以處理；停止公廣集團、停止運作、董事會解散。我找不到法！」至於立院要怎麼處理刪除延任條款後的問題，李遠無奈：「我不知道」。

