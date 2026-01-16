為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台美對等關稅敲定15％ 朱宥勳嘲諷鄭麗文說法掀熱議

    2026/01/16 11:01 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    美關稅談判歷經9個月，行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊今日與美方達成共識，並完成MOU簽署。我方取得等關稅15%且不疊加，此為美國逆差國中最低的稅率。先前國民黨主席鄭麗文指稱外媒披露關稅一事「我們真的很可憐」，對此，作家朱宥勳揶揄，「我們」應是指「中國」、「畢竟物傷其類」。

    朱宥勳今日於臉書發文提及，美國關稅底定，鄭麗文說：「我們真的很可憐。」閱讀測驗：請問這裡的「我們」指的是？朱宥勳酸說，「我覺得填入『中國』滿適合的，畢竟物傷其類」、「台灣的關稅15%，中國是累加到40％以上」。

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「台灣有句話叫瘦狗卸主人，主人可憐狗也好可憐」、「鄭麗文可能沒買到台積電」、「不思長進五千年！」、「或是填入『我跟黃國昌』好像也可以......」、「改成主子也合適」。

    鄭麗文13日針對《紐約時報》報導，台灣對美關稅可降至15%，但台積電於美國再建5廠，鄭麗文表示，關稅談判進行了快1年，不見政府向社會、國會報告，大家都被蒙在鼓裡，根本是黑箱，國人可憐到得從國際媒體、甚至是小道消息才能窺探一二，而且不知道消息是否正確。

    相關新聞請見︰

    談妥對等關稅15％且不疊加！鄭麗君：台美關稅談判取得二大成果

    紐時揭台美關稅談判結果 鄭麗文：可憐國人只能靠外媒窺探

