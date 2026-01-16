為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    美台對等關稅15％定案 葉耀元大酸：再次證明黃國昌「根本沒談到」

    2026/01/16 10:26 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌14日召開記者會說明訪美行程。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌14日召開記者會說明訪美行程。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日訪美聲稱要談關稅，返台後召開記者會稱不會讓政院版「國防特別條例草案」通過，消息曝光引外界議論。而美國商務部今日宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15％，對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元大酸，「再次證明，黃國昌去美國『根本就沒有談到關稅』」。

    葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發報導，內容提及「美國商務部宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15％。台灣的半導體與科技企業將對美進行2500億美元的新增直接投資，台灣政府協助提供赴美投資的企業2500億美元的信用擔保。」

    葉耀元指出，這表示以下4點：

    第1點，台灣在不完全開放市場的前提之下，就取得15％的關稅。這表示這份合約比日本與韓國的更為對台灣優惠，我國的談判團隊實在是厲害！

    第2點，請記住，半導體產業的加碼投資，並不代表台積電會變成美積電，因為台灣的最高階資源是人才，而不單純只是所謂的台灣晶片產業。

    第3點，美國雖然會想要把這些人才拉到美國，但因為台灣有其生活環境的優勢，而且現在年輕人價值觀的改變，不會有那麼多人想要來美國生活。這也表示美國的brain drain（人才外流）沒有那麼簡單達成，大家不用這麼擔心。不然，你有看到硬體工程師在網路上說多想來美國生活嗎？對了，作為一個在美國生活快18年的人，美國的生活比較適合宅宅喔。想要有精彩的娛樂、生活的便利性、以及跟朋友與親人的相處時光，美國很難比得上台灣。

    第4點，再次證明，黃國昌去美國「根本就沒有談到關稅」。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「台灣太棒了」、「台積電絕對不會成為美積電。那些胡亂叫的人一來不知台積電為何能成為世界第一，二來不知高科技公司研發是如何做的。」、「直接問『淑辣昌』：這次台美關稅與中美不同，這樣美國是不是認定台灣就是一個國家！」。

