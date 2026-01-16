台中財力降為3級盧秀燕稱好事 挨批「還在鬼扯」

台中財力被降為3級，盧秀燕稱是好事。（圖：市府提供）

行政院主計總處公布新的各縣市財力分級，台中市自二級調降為三級；台中市長盧秀燕日前表示，「降得不算多，台中財政困難，降級也是好事」；台中市議員江肇國指出，之前台中市財力被升為二級時，盧秀燕說的是「台中積極推動各項市政建設，財政努力亦獲肯定」，如今被降級，照她的邏輯，不就被認證「市政建設擺爛，財政亂搞一通」，她竟還在自我安慰是好事，「還在鬼扯」。

台中市財力分級自2023年被升為二級後，今年被調降為三級，日前盧秀燕稱，「降得不算多，這是好事」，台中財政困難，這幾年經常透支、短差；降級後許多重大建設的地方自籌款比例會降低，市府的財政負擔也會減少。

她還說，很多建設案之前已經提報到中央，當時是使用第二級的分攤比例，現在財力等級降低，市府不用再分攤那麼多，請各單位注意列出應該要調整預算的案子，也請主計處盤點全府的財政差異，向相對應的中央部會反映調整預算。

對此，江肇國狠批，「台中市財力從二級掉到三級，盧秀燕市長還在鬼扯」；她這幾年對外宣稱「嚴守財政紀律」、「財政健全」、「有餘裕還債」，台中多年來超徵稅收超過200億，賣地超過1000億，財劃法修正也增加262億，現在不發錢還哭窮，只因為不想發錢給市民，突然變成「財政困難」。

江肇國更指出，當台中市在2023-2025年獲中央核定從第三級躍升第二級的時候，盧市府稱「台中是六都中唯一升級的直轄市，代表台中積極推動各項市政建設，財政努力亦獲肯定」。

江肇國說，若依照盧秀燕的說法，現在財力被降級，「是市政建設擺爛，財政亂搞一通吧」，升級時說是政績，降級時說是好事，「請問盧市長，這不叫包牌什麼叫包牌？」

